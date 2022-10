Rogaro-Rifugio Venini a Tremezzina, Brunedo-Passo San Jorio a Gravedona: fondi per i percorsi dalla Regione

Con il ‘Bando Itinerari’ Regione Lombardia assegna, a ulteriori 31 progetti, cui si somma l’integrazione per la Val Trompia, del territorio, i 15 milioni aggiunti alla misura il 27 settembre.

Il decreto di assegnazione dei 15 milioni finanzia lo scorrimento della graduatoria del ‘Bando Itinerari’, iniziativa dell’Assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, volta a sostenere progetti e interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

“La concretezza di Regione Lombardia – spiega l’assessore Massimo Sertori – ci porta a sostenere altri 32 progetti, dopo i 10 della prima assegnazione per cui erano stati messi a disposizione 10 milioni, e con l’obiettivo di incrementare l’attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell’economia locale. Sono importanti risorse – aggiunge – utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano”.

“La presentazione di 162 domande per un valore di 65,8 milioni di euro d’investimento – conclude Sertori – testimonia come vi sia grande voglia di valorizzare le nostre montagne, i sentieri e la viabilità agro-silvo-pastorale per promuovere le bellezze della nostra Lombardia”.

Di seguito ecco l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per provincia. Con indicazione, quindi, del soggetto beneficiario, del nome del progetto e dell’importo finanziato.

COMO

Tremezzina, ‘Manutenzione straordinaria percorso turistico-escursionistico Rogaro-Rifugio Venini’, 181.470,83 euro;

Gravedona ed Uniti, ‘Intervento manutenzione VASP A. Brunedo – Passo San Jorio’, 166.290 euro.

BERGAMO

Schilpario, ‘Realizzazione del collegamento ciclopedonale fra i Comuni di Schilpario (BG) e Aprica (SO), sul tracciato del sentiero Italia CAI 414, in corrispondenza del sedime dell’antica strada militare della Terza linea difensiva della Grande Guerra’, 166.982,10 euro;

Valleve, ‘Manutenzione straordinaria della rete escursionistica comunale da Passo San Simone a Sessi-Passo di Lemma-Passo Tartano-Forno’, 267.000 euro;

Cenate Sopra, ‘Manutenzione straordinaria della rete escursionistica locale dei sentieri del Misma’, 83.760 euro;

Endine Gaiano, ‘Interventi per lo sviluppo dei tracciati ciclopedonali della viabilità lenta – Integrazione del tracciato Monaco-Milano tra i Laghi d’Iseo e Endine’, 2.109.081,51 euro;

Valle Seriana, ‘Ciclovia delle Cinque Terre della Val Gandino – Da attuarsi sui Comuni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Peia e Leffe’ 2.106.087,66 euro;

Dossena, ‘Valorizzazione della Rete Escursionistica lungo la Via Mercatorum, 1.463.322,27 euro;

San Pellegrino Terme, ‘Manutenzione straordinaria e valorizzazione percorsi escursionistici locali’, 172.112,64 euro;

Piazza Torre, ‘Manutenzione straordinaria del sentiero escursionistico Forcella-Piazza Torre-Begna’, 198.744,96 euro.

BRESCIA

Comunità Montana di Valle Trompia, ‘Realizzazione di nuovo intervento e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile ‘Greenway’ della Valle Trompia’, 407.093,05 euro, a completamento di quanto già in parte finanziato nella prima assegnazione;

Comune di Breno, ‘Tra le frazioni di Breno’, 537.925,74 euro;

Unione dei Comuni della Media Valle Camonica ‘Civiltà delle Pietre’, ‘Interventi per lo sviluppo dei percorsi ciclo-turistici tra arte, vigneti e incisioni rupestri ai piedi della Concarena’, 880.834,74 euro;

Braone, ‘Da Braone a Cima Galliner attraverso il Sentiero della Grande Guerra’, 169.919,72 euro;

Ponte di Legno, ‘Completamento, messa in sicurezza e ridefinizione di un tracciato ciclopedonale Tonale-Ponte di Legno e d’interconnessione alle piste ciclopedonali esistenti di ‘Fondovalle’, ‘Karolingia’ e Tonale-Po (parte della Monaco-Milano)’, 1.241.707,65 euro;

Incudine, ‘Lavori di manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale (VASP n. s017083_00010) Incudine – Niclo nel Comune di Incudine’, 185.446 euro;

Lodrino, ‘Manutenzione straordinaria della Ferrata di Nasego’, 339.750 euro;

Cimbergo, ‘Valorizzazione della Rete Escursionistica all’ombra del Pizzo Badile Camuno in Comune di Cimbergo’, 133.695,69 euro;

Malegno, ‘Percorso ciclopedonale Malegno, Ossimo Inferiore, Borno, Ossimo Superiore’, 292.935,13 euro.

LECCO

Bellano, ‘Riqualificazione Sentiero del Viandante’, 541.901,20 euro;

Casargo, ‘Manutenzione straordinaria dei sentieri di collegamento tra i Comuni di Margno, Taceno, Casargo (LC) – Realizzazione di nuovi tratti e manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica’ 112.464,27 euro.

SONDRIO

Berbenno di Valtellina, ‘Lavori di sistemazione tratto di viabilità agro-silvo-pastorale con integrazione percorso ciclopedonale e ciclabile tra frazione Polaggia fino Alpe Caldenno, passando per Alpe Isio, in Comune di Berbenno di Valtellina’, 200.000 euro;

Caiolo, ‘Intervento di riqualificazione anelli escursionistici nelle valli del Livrio e del Val Canale nei Comuni di Caiolo e Albosaggia’, 311.500 euro;

Val Masino, ‘Sentiero Roma – interventi di manutenzione straordinaria 2022’, 87.197,03 euro;

Grosio, ‘Intervento di manutenzione straordinaria del Sentiero Italia e della Via Alpina, in tratti compresi nel Comune di Grosio’, 41.130 euro;

Talamona, ‘Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale: interconnessione Sentiero Valtellina – Via del Bitto/Via Priula’, 987.036,77 euro;

Castione Andevenno, ‘Lavori di realizzazione strada agro-silvo-pastorale Piastorba-Pra’ della Piana’, 200.000 euro;

Parco delle Orobie Valtellinesi, ‘Adeguamento della Alta via della Valtartano con integrazione alla Rete Escursionistica Lombarda’, 261.827 euro;

Chiuro, ‘Alla riscoperta delle vecchie mulattiere del Monte Dalico, dalla torre di Castionetto al Sentiero Italia’, 175.982,05 euro;

Tresivio, ‘Manutenzione straordinaria Rete Escursionistica Lombarda (REL) – percorso n 302 – ‘Sentiero del sole’ – versante retico – Comuni di Trevisio e di Ponte in Valtellina’, 83.700 euro.

VARESE

Comunità Montana del Piambello, ‘I laghi in bicicletta: intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della rete cicloturistica nel settore CM Piambello del progetto VARESE#DOYOUBIKE’ 633.140 euro;

Mesenzana, ‘Interventi di manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica di connessione sovracomunale ‘Frontiera Nord’ tra Valtravaglia e Valcuvia nel territorio di Mesenzana (VA)’, 259.962 euro.