Salvini a Como: “Regione e Anas lavorano sul 2° lotto della Tangenziale. Rapinese? Oggi non c’era ma lo giudichino i comaschi”

Tappa comasca oggi per il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini. Il clou è stata la visita al cantiere per la Variante della Tremezzina, poi incontro in Prefettura a Como assieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al ministro Alessandra Locatelli, al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, oltre naturalmente al prefetto Andrea Polichetti.

“Una bella giornata nonostante l’acqua – ha detto nelle interviste alla fine dell’incontro in prefettura – Abbiamo un cantiere che va e che corre, della variante ne sentiamo parlare da decenni. Ora, entro fine inverno, partono ufficialmente i lavori che dureranno cinque anni e spero anche qualcosa in meno”.

“Ho ringraziato i sindaci e cittadini per la pazienza che hanno avuto quando la strada Regina è stata chiusa, ma il sistema Como ha funzionato. E quando le gallerie saranno completate, il lago più bello del mondo sarà meno inquinato, più vivibile e sicuro, soprattutto per i residenti”.

“A questo – ha proseguito il ministro – aggiungiamo il secondo lotto della Tangenziale su cui Regione e Anas stanno lavorando. Ho anche ringraziato la Regione per le accelerate sul lungolago dopo anni e anni persi”.

Una domanda è arrivata anche sul sindaco di Como, che la Lega, proprio con dichiarazioni di Salvini, durante la scorsa campagna elettorale invitò a votare. “Non fatemi dare giudizi – ha risposto Salvini – amo Como, è un città straordinaria ma non giudico prima del tempo. Il mio è il ministero dei sindaci. Oggi c’erano tanti sindaci, non c’era il sindaco di Como ma magari ci sarà in una prossima occasione. Ma fatelo dare ai cittadini di Como il giudizio sulla giunta che dovrà dimostrare nei mesi cosa saprà fare”.