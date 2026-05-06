Lombardia, lo storico raviolificio inaugura una nuova linea produttiva: 20 milioni (e camera bianca)

L’azienda varesina Scoiattolo – Raviolificio celebra l’inaugurazione ufficiale della prima linea produttiva ad alta automatizzazione.

Un nuovo stabilimento da 10.000 metri quadrati

Il nuovo sito produttivo sorge accanto allo storico stabilimento di famiglia — che resterà pienamente attivo e dove da circa quarant’anni nascono i ravioli e la pasta liscia firmati Scoiattolo. La nuova struttura si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati.

L’espansione era stata anticipata a metà dello scorso anno con l’attivazione dell’area logistica. Il nuovo magazzino refrigerato, dotato di 600 posti pallet, ha introdotto un sistema WMS (Warehouse Management System) personalizzato per il controllo evoluto di materie prime e prodotti finiti. L’efficienza dei flussi interni è garantita dall’integrazione di sistemi LGV (Laser Guided Vehicles), che rendono la movimentazione sicura, fluida e sostenibile.

Tecnologia e Ricerca & Sviluppo: il laboratorio del futuro

Oggi il nuovo plant ospita diverse aree strategiche:

La nuova linea produttiva: focalizzata su produzione e confezionamento (primario e secondario), mentre la preparazione dei ripieni rimane affidata alle cucine dello stabilimento storico per preservare la tradizione.

Laboratorio di Ricerca & Sviluppo: include una linea pilota industriale per testare nuovi processi in scala ridotta, accelerando le formulazioni e riducendo il time-to-market .

Area Logistica: già operativa per l’ottimizzazione della tracciabilità.

Investimenti e impatto occupazionale

L’investimento iniziale per l’infrastruttura e la prima linea ammonta a 20 milioni di euro. Il piano industriale prevede però un ulteriore potenziamento: entro i primi mesi del 2027 verrà installata una seconda linea, parte di un piano da ulteriori 10-15 milioni di euro per un totale di tre nuove linee aggiuntive.

A regime, ogni linea avrà una capacità produttiva di circa 6 milioni di kg annui, portando il potenziale complessivo del sito a 24 milioni di chilogrammi. Dal punto di vista tecnologico, la linea attuale garantisce una produzione di 1.200–1.400 kg/ora, raddoppiando le performance delle linee storiche.

L’impatto sul territorio è significativo anche sul fronte del lavoro: ogni nuova linea richiederà l’inserimento di circa 12 nuove risorse, per un totale di 48 addetti a piena operatività.

Qualità e sicurezza: la “Camera Bianca”

Per elevare gli standard qualitativi, Scoiattolo ha implementato soluzioni d’avanguardia come la camera bianca a microclima controllato in sovrapressione di aria sterile. Un sistema di comunicazione integrato autoregola i flussi produttivi, ottimizzando la gestione delle interruzioni e garantendo un prodotto finito di eccellenza superiore.

Sostenibilità e architettura “Green”

L’impegno di Scoiattolo si riflette anche nelle scelte architettoniche: l’edificio utilizza materiali fotocatalitici per le pannellature esterne (che aiutano ad abbattere gli inquinanti atmosferici) e prevede lo sviluppo di uffici “green” e spazi di condivisione, tra cui un auditorium, per favorire il dialogo tra l’impresa e il territorio.

Grazie a questo potenziamento, l’azienda è pronta a rispondere alla crescente domanda in Italia e all’estero, con obiettivi ambiziosi nei mercati strategici di Regno Unito e Stati Uniti, sia per i prodotti a marchio proprio che per il settore private label.