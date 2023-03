Regina, dal 3 aprile divieto di transito per i mezzi pesanti sopra i 9.10 metri: orari e info

Anche quest’anno A.N.A.S. – Area Compartimentale per la Lombardia, in qualità di ente proprietario della strada, ha emesso l’ordinanza che regolamenta la circolazione dei mezzi pesanti (veicoli con lunghezza superiore a 9,10 metri) con origine o destinazione compresa tra Argegno e Menaggio, per il periodo tra il 3 aprile ed il 31 ottobre 2023, dalla p.K. 19+700 (in territorio di Colonno) alla p.K. 23+500 (in territorio di Tremezzina – loc. Ossuccio) ;

In particolare, è vietato il transito dei veicoli con lunghezza superiore a 9,10 metri dalle ore 6,30 alle ore 14,00 nel senso di marcia Tremezzina (Località Ossuccio) – Colonno e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 nel senso di marcia Colonno – Tremezzina (Località Ossuccio).