Storico: la banca lombarda ora è nel gruppo da 2mila filiali, 420 miliardi di asset finanziari, 23mila dipendenti

È operativa da oggi l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con il lancio dell’OPAS e proseguito, nel luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valtellinese nel perimetro del Gruppo BPER. In poco più di dodici mesi, il processo ha portato all’ integrazione societaria e operativa.

Il Gruppo conta circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. La quota di mercato per numero di filiali è pari all’11% a livello nazionale e raggiunge il 18% in Lombardia, regione in cui l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio rafforza ulteriormente il presidio territoriale. Il 58% della rete è concentrato nelle aree a maggiore densità produttiva del Paese.

La crescita del Gruppo è il risultato di un percorso di sviluppo progressivo che, negli ultimi anni, ha visto operazioni rilevanti come Carife (2017), Unipol Banca (2019), l’acquisizione di oltre 600 filiali nell’operazione UBI–Intesa Sanpaolo (2020), Carige (2022) e Banca Popolare di Sondrio. Un’evoluzione che, in meno di un decennio, ha trasformato l’Istituto in uno dei principali gruppi bancari italiani.

Con l’integrazione è operativa da oggi la nuova Direzione Regionale Lombardia Nord, con sede a Sondrio e affidata alla guida di Luca Romellini. La struttura si aggiunge alle 9 Direzioni Regionali di BPER e alle 2 del Banco di Sardegna e rappresenta un presidio strategico per i territori della Valtellina, di Como, Lecco e Monza e Brianza, coordinando una rete di circa 200 sportelli, articolata in 3 aree territoriali, 4 centri imprese e 3 centri private, e una squadra di circa 1.000 colleghi al servizio di oltre 350 mila clienti.

Si rafforza così il modello di banca nazionale con forte vocazione territoriale, in cui le Direzioni Regionali rappresentano il punto di riferimento per la relazione con clienti e comunità locali.

“Il completamento dell’integrazione segna l’inizio di un nuovo capitolo e rappresenta l’incontro tra storie e territori: un progetto comune che ci porta in una nuova dimensione, valorizzando ulteriormente ciò che ci ha reso forti nel tempo. Uniamo scala e capacità industriale alla vicinanza a clienti e comunità, per accompagnarne la crescita”, ha commentato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER.