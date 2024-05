Lago di Como, il parco incantato dai colori delle ortensie rare. Come visitarlo

Il parco storico botanico della Villa del Grumello vanta una ricca collezione di oltre 120 varietà di Hydrangeae, tra le quali diversi esemplari rari, distribuite lungo i viali principali e in alcune aree tematiche del giardino romantico. Per celebrare attraverso i sensi la ricca collezione con la sua fioritura che presenta una stupefacente varietà di colori dalle tinte candide a quelle blu, passando per tutte le tonalità del rosa, l’associazione Villa del Grumello organizza, domenica 2 giugno, una giornata di iniziative per grandi e bambini e un mercatino diffuso nel parco. Sarà una festa del giardino, da esplorare con tutti i sensi.

L’evento è inserito in “Appuntamento in Giardino2024”, giornata nazionale dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia dedicata a “I cinque sensi in giardino”, con manifestazioni in numerosi parchi storici della penisola i quali – come il parco del Grumello – hanno potuto beneficiare del contributo PNRR Parchi e Giardini per il rilancio del proprio patrimonio culturale verde.

La lunga e ricca giornata si apre alle ore 10.00 con il secondo appuntamento della rassegna “Coltiviamo l’energia” dedicata alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura. “L’invito di Ortensia: coltiviamo il nostro giardino interiore” è una camminata lenta con esplorazione sensoriale e pratiche di green mindfulness guidate da Stefania Balzarotti, esperta eco formatrice della Scuola di Ecopsicologia.

Segue, alle ore 11.15 e alle ore 15.00, un doppio appuntamento con la ricercatrice e collezionista Eva Boasso – curatrice della prima collezione di ortensie del Grumello – che condurrà i partecipanti in una passeggiata botanica nel Parco alla ricerca di forme, colori e profumi.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il garden designer e agrotecnico Mirco Colzani, che progetta e realizza giardini in tutta Italia e all’estero, sarà protagonista dell’evento “Trame floreali: l’ortensia in dimostrazione” rivolto ad appassionati di verde e di fiori ma anche a coloro che hanno solo la curiosità immergersi nell’affascinante mondo delle ortensie scoprendone colori, forme e caratteristiche.

Anche per i più piccoli la giornata è fitta di eventi da non perdere: dalle 10.00 alle 17.00, con orario continuativo, i bambini di tutte le età possono divertirsi con il laboratorio di origami organizzato da Marigami, mentre alle 15.30 alla Serretta del Grumello si terrà il laboratorio di copia dal vivo con acquerelli a cura della pittrice botanica Silvana Rava e rivolto a bambini dai 5 anni.

Si aggiunge per tutta la giornata una novità assoluta: un mercantino diffuso nel parco con dimostrazioni, esposizioni, attività e assaggi.

Per chiudere in dolcezza, l’ultimo evento, alle 17.00 sotto al grande Cedro, è la speciale merenda con the, pane, burro e marmellata a cura di La Breva catering con degustazione della marmellata di rose dell’azienda Floe.

Per informazioni, prenotazioni e costi di partecipazione agli eventi: www.villadelgrumello.it

L’accesso alla Villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignanico.