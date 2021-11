Tangenziale di Como secondo lotto, Erba (M5S): “Ennesima stroncatura della Regione. Hanno capito che i territori non vogliono interventi invasivi”

“Per l’ennesima volta Regione Lombardia ha stroncato il Lotto 2 della Tangenziale di Como, oggi il Consiglio Regionale della Lombardia ha bocciato un emendamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF) che si riferiva al discusso progetto che interessa il territorio lariano. Segnale chiaro di un cambio di orientamento”, così Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Probabilmente il Consiglio Regionale ha notato che i territori stessi e molti amministratori locali storcono il naso di fronte a interventi così invasivi. Lo abbiamo visto in questi mesi con la Canturina Bis dove dai cittadini e associazioni si sta sollevando con sempre maggior forza la richiesta di scelte diverse. Da anni chiediamo di affrontare il tema della mobilità con un approccio che poggi su studi ben approfonditi. Per risolvere un problema complesso come questo serve una risposta più ampia e strutturata puntando su diversi strumenti integrati e non sulla realizzazione di infrastrutture faraoniche e impattanti”.

Conclude: “Possiamo e dobbiamo lavorare per soluzione di mobilità più sostenibili e che siano in grado di intercettare i fondi messi a disposizione dal PNRR”.