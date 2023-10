Il saluto alla Taverna Due Castagni, locale dei buongustai in Valle Intelvi: “Triste ma grazie a tutti”

Dopo quasi quattro anni di attività lascia una delle gestioni più apprezzate della Taverna Due Castagni di Blessagno in Valle Intelvi. Il prossimo 26 novembre Kesiana Veseli e Sezgin Ozdemir lasceranno uno dei ristoranti storici della zona, dopo averlo reso famoso anche fuori dalla provincia di Como. I due hanno iniziato a lavorare come dipendenti alla Taverna, fino a coronare, nel 2019, il sogno di poterlo gestire da soli: “Conoscevamo bene il posto e la gente che lo frequentava, così abbiamo voluto buttarci in questa nuova avventura – racconta Kesiana – Abbiamo iniziato alla grande poi purtroppo ci sono stati gli anni del Covid. Fortunatamente siamo sopravvissuti e siamo riusciti ad avviare i nostri progetti. Cercando di inventare sempre qualcosa di nuovo in cucina”.

E da qui la lunga scalata, che ha portato la Taverna Due Castagni a essere un posto frequentato da persone di tutta la Lombardia e non solo: “In poco tempo abbiamo registrato una crescita lavorativa enorme – ricorda –. Sono stati anni di sacrificio, impegno, dedizione e passione. Tutto ciò per portare questo posto a un buon livello; ma soprattutto per renderlo un punto di riferimento per le persone e soprattutto per i giovani. I nostri progressi li dobbiamo anche al nostro staff. Senza di loro non saremmo andati da nessuna parte. A loro va tantissima della nostra gratitudine”. Il ristorante diventa talmente apprezzato al punto di vincere ogni anno il premio Trip Advisor “Traveller Choice”, che viene conferito a tutti i ristoranti con le migliori recensioni in tutta Italia.

Poi però arriva la brutta notizia: “La proprietà voleva vendere l’immobile – spiega Kesiana – Avevamo ricevuto una proposta. Inizialmente volevamo accettare. Poi pensandoci bene e razionalmente, per quanto a livello umano ci possa dispiacere, abbiamo capito che non ne valeva la pena. La cifra era troppo alta e non ce lo potevamo permettere. Non volevamo indebitarci una vita intera”. Così l’immobile viene comprato da un altro ristoratore e l’attuale gestione deve chiudere i battenti: “Non dimenticheremo mai è la grande comunità che si è creata attorno a noi, c’erano tante persone che ormai veniva a trovarci abitualmente ed era sempre bello sapere che fosse un po’ come casa per loro” dice Kesiana commossa.

Entrambi tengono a ringraziare i clienti che hanno popolato i tavoli in questi anni: “Vogliamo dirvi grazie per averci sempre supportato e sopportato, soprattutto in questi mesi difficili in cui abbiamo saputo della triste notizia. Molti di voi sono diventati nostri amici. Forse vuol dire veramente che abbiamo lasciato qualcosa nel cuore delle persone e che vi abbiamo fatto sentire a casa. Questo ci permette di avere la coscienza pulita e ci conferma che abbiamo fatto del nostro meglio. Si chiude per noi un capitolo importante della nostra vita”. E infine lanciano un appello: “Non vogliamo allontanarci dalla Valle Intelvi, se ci fosse qualche attività o qualche proprietario che volesse vendere, noi siamo disponibili a delle proposte”.