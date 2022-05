Il Tempio Voltiano ora accessibile a tutti. Locatelli (Lega): “Finalmente un percorso per le persone con disabilità”

Il Tempio Voltiano, dopo anni di restauri e la recente riapertura al pubblico, adesso diventa accessibile a tutti. “Il percorso è avviato. Dopo i lavori di restauro eseguiti dal Comune di Como, riapre di nuovo ai visitatori il Tempio Voltiano con un percorso accessibile anche alle persone con disabilità motoria. Presto il patrimonio documentario di Alessandro Volta sarà disponibile anche attraverso una applicazione facilmente utilizzabile dalle persone con disabilità sensoriale”. A dichiararlo è Alessandra Locatelli, capolista della Lega alle prossime elezioni amministrative e assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, dopo la visita effettuata questa mattina al Tempio Voltiano.

“Anche Regione Lombardia ha sostenuto il restauro di questa importante struttura attraverso un investimento mirato e sono certa che anche in futuro la collaborazione tra Comune e Regione sia la chiave giusta per immaginare i nostri territori a misura di tutti. L’impegno – dichiara l’assessore – deve essere massimo per garantire, anche attraverso visite guidate e strumenti innovativi tecnologici e digitali, l’accessibilità universale così come prevista dalla convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità”. Al sopralluogo di questa mattina era presente anche il consigliere della Lega Claudio Borghi, ricandidato anche per le amministrative del 12 giugno.