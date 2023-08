Trasporti sul Lago, Orsenigo (Pd): “Tariffe adatte, più corse, servizio integrato ma la destra in Regione vota contro una Navigaziona moderna”

“Per un servizio di trasporto sul lago di Como davvero efficiente e competitivo servono più corse, tariffe sostenibili e adatte alle esigenze dei cittadini lariani e una navigazione integrata con il trasporto pubblico su ferro e su gomma. Infine, dobbiamo prendere una direzione netta verso la sostenibilità ambientale, ponendoci l’obiettivo di una flotta finalmente elettrica – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, descrivendo le proposte presentate in Consiglio regionale per il miglioramento del servizio di trasporto sul Lario – Sono tutti aspetti urgenti su cui Regione Lombardia deve investire e che ho chiesto di affrontare con un ordine del giorno al bilancio in Consiglio regionale, visti anche gli enormi disagi causati in queste settimane da un servizio di navigazione al di sotto delle esigenze turistiche e di mobilità del territorio. Purtroppo, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno bocciato il mio ordine del giorno con cui chiedevo che Regione Lombardia investisse le necessarie risorse. Di fatto hanno bocciato un salto di qualità che non è più posticipabile”.

“La regionalizzazione è ciò che porterebbe il trasporto lacustre al passo con i tempi e che aspettiamo da 25 anni, nonostante in passato abbia messo d’accordo maggioranza e opposizione. Da tempo il territorio della provincia di Como chiede provvedimenti significativi sul fronte trasporto lacustre al servizio dei cittadini. Abbiamo un enorme potenziale non sfruttato: ripartiamo dal Lario e da una navigazione che sia completamente regionale. Serve che Palazzo Lombardia dia un segnale forte in questa direzione. Per un trasporto pubblico sostenibile e capillare sul territorio, al servizio dei cittadini, si passi finalmente ai fatti: la giunta Fontana si attivi con il Governo” conclude il consigliere Dem.