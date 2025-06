“Trasporto pubblico, semafori smart e via la stazione dei bus all’ingresso di Como”: 3 proposte per l’incubo Lariana

Una serie di proposte per far fronte al traffico ormai insostenibile che ingorga la Lariana, in particolare nel tratto tra i primi comuni sul lago e l’ingresso in Como, ma anche una notizia politica. Ci sono questi elementi nel comunicato diffuso ieri da un quasi inedito tandem, ossia la combo Azione-Svolta Civica, unione che – chissà – forse prelude a un germe di riorganizzazione centrista nell’ambito del centrosinistra, in vista delle elezioni per il capoluogo del 2027.

Parentesi politica a parte, ecco le indicazioni per il caso della Lariana, reduce come noto da un weekend di traffico catastrofico a causa del lungolago cittadino allagato ma ormai pressoché sempre sotto assedio.

“Tra disagi crescenti, traffico bloccato e malfunzionamenti tecnici, la situazione sulla Strada Lariana ha superato da tempo il livello di guardia. Azione Como e Svolta Civica chiedono un cambio di passo immediato e propongono un piano di interventi concreti, da attivare senza ulteriori rinvii”, è la premessa della nota congiunta.

“Innanzitutto, chiediamo che Regione Lombardia intervenga subito per risolvere il guasto alle pompe che stanno aggravando la viabilità. È urgente che le istituzioni assumano le proprie responsabilità con serietà, offrendo risposte tempestive ai cittadini – proseguono Azione e Svolta Civica – Al tempo stesso, denunciamo l’atteggiamento provocatorio del Sindaco di Como verso i sindaci dei Comuni rivieraschi, che hanno semplicemente segnalato una criticità reale e offerto collaborazione. La città capoluogo dovrebbe rappresentare un punto di riferimento istituzionale, non un ostacolo al dialogo”. Riferimento evidente, nell’ultimo passaggio, alle durissime polemiche tra il sindacod i Como Alessandro Rapinese e i sindaci della Lariana, sabato scorso protagonisti anche della “protesta dei secchi”.

Poi, però, ecco ance “un piano organico, articolato su tre fronti”:

– Trasporto pubblico potenziato, via gomma e via lago, con più corse, più autobus e una vera politica di rilancio della navigazione pubblica. Servono biglietti e abbonamenti integrati per i residenti, soprattutto nei paesi del primo bacino.

– Regolazione intelligente del traffico, con semafori dinamici nei tratti più critici (come nella strettoia di Torno e negli accessi secondari alle strade) per fluidificare i flussi e aumentare la sicurezza.

– Riorganizzazione dell’area di Sant’Agostino, con lo spostamento della stazione degli autobus a Como San Giovanni e la realizzazione di un sottopasso pedonale, per separare pedoni e veicoli e ridurre le interferenze.

Azione Como e Svolta Civica chiedono anche “la convocazione urgente di un tavolo di emergenza, presieduto dal Prefetto e dal Presidente della Provincia, con la partecipazione di tutti i sindaci coinvolti. Solo un confronto istituzionale serio può governare una crisi viabilistica che è tanto locale quanto sovracomunale”.

Lorenzo Pedretti, segretario provinciale di Azione Como, afferma: “Saremo sempre in prima linea per proporre soluzioni concrete e responsabili, non per alimentare sterili polemiche. I cittadini chiedono serietà e visione, non scontro politico”. A lui fa eco Luca Monti, responsabile dei Tavoli Tematici di Azione Como e assessore a Blevio, che aggiunge: “Esistono interventi che si potevano attuare già due anni fa, come semafori intelligenti e percorsi pedonali sicuri. Altri richiedono progettualità condivisa, ma oggi non vediamo alcuna intesa concreta tra Comune e gestori del trasporto”.

Infine, Barbara Minghetti, consigliera comunale di Svolta Civica e candidata sindaco del centrosinistra a Como nel 2022: “Una viabilità più fluida in ingresso dalla Lariana era già nel nostro programma. Ora è il momento di agire: spostare la stazione degli autobus nei pressi di Como San Giovanni è una priorità, per liberare Sant’Agostino da un punto critico ormai insostenibile”.