Un tratto dell’attuale Milano-Meda
Tremano i comuni sulla strada che diventerà a pedaggio: caso simile in Lombardia, ingorghi per evitare il pagamento

  • 11:48

Il caso bresciano della Corda Molle si trasforma in un monito silenzioso, ma assordante, per il futuro della Pedemontana. Se il buongiorno si vede dal mattino, il passaggio al sistema a pagamento rischia di ridisegnare la mappa del traffico lombardo, non nelle corsie preferenziali, ma nel cuore dei centri abitati.

Il “caso Brescia”: quando il pedaggio sposta il traffico

Dallo scorso primo marzo, il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (la celebre Corda Molle) è diventato ufficialmente a pedaggio. Il risultato? Un immediato “tuffo nel passato” per la viabilità locale. Come riportato da Bresciaoggi, la prima settimana lavorativa ha confermato i timori peggiori: pur di evitare il “balzello”, migliaia di automobilisti e autotrasportatori si sono riversati sulla viabilità secondaria.

Le criticità maggiori si sono registrate in punti nevralgici:

  • Capriano del Colle e Azzano Mella: code chilometriche sulla Quinzanese durante le ore di punta, scene che non si vedevano da anni.

  • Borgosatollo e Castenedolo: traffico in tilt e rallentamenti pesanti.

  • SS45 bis e SP668 Lenese: un’invasione di mezzi pesanti diretti verso Montichiari, che sta mettendo a dura prova la tenuta delle provinciali.

L’ombra sulla Milano-Meda: l’incubo dei sindaci

Questo scenario rappresenta una prova generale di quanto potrebbe accadere in un altro angolo strategico della Lombardia: il tratto della Pedemontana che trasformerà l’attuale superstrada Milano-Meda in autostrada.

Da tempo, i sindaci dei comuni brianzoli che si affacciano sulla tratta lanciano l’allarme. La preoccupazione è univoca: il rischio di un esodo di massa verso la viabilità ordinaria. Se la superstrada (oggi gratuita) diventerà un’arteria a pagamento, il traffico di pendolari e camion si riverserà inevitabilmente nelle strade cittadine, intasando i centri abitati e aumentando i livelli di inquinamento locale.

Conclusione: un equilibrio difficile tra infrastrutture e costi

L’esperienza della Corda Molle dimostra che l’introduzione di un pedaggio su tratte storicamente gratuite non è mai un’operazione neutra. Senza adeguate contromisure o agevolazioni, il rischio è quello di costruire “cattedrali nel deserto” (o meglio, nell’asfalto) mentre la viabilità quotidiana dei cittadini collassa sotto il peso di un traffico insostenibile.

