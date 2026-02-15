Sopra il lago, una vista senza confini su Lombardia e Alpi svizzere: riparte la funicolare da 190mila passeggeri

Dopo un’annata storica chiusa con numeri senza precedenti, la Funicolare Monte Brè ha riaperto ufficialmente i battenti, inaugurando la stagione 2026. L’impianto, che collega Lugano alla vetta più soleggiata della Svizzera, torna a offrire ai turisti e ai residenti l’accesso a panorami mozzafiato e percorsi escursionistici iconici.

Un 2025 da record: crescita dell’80% in dieci anni

Il 2025 non è stato solo un anno di transizione, ma un vero e proprio punto di svolta grazie a imponenti interventi di rinnovamento. Le novità introdotte hanno generato un impatto immediato e tangibile sull’afflusso turistico. L’anno passato sono stati raggiunti quasi i 190.000 passaggi.

Questo incremento è il risultato di una strategia volta all’eccellenza e all’ammodernamento dell’infrastruttura.

Innovazioni e accessibilità: le chiavi del successo

Il restyling completato lo scorso anno ha toccato punti nevralgici dell’esperienza utente:

Finestre Panoramiche: Sono state allestite ampie vetrate che permettono di godersi appieno il paesaggio circostante durante la risalita.

Revisione Infrastrutturale: L’intero impianto è stato sottoposto a una manutenzione totale per garantire i massimi standard di sicurezza.

Inclusività: È stata migliorata radicalmente l’accessibilità per le persone con disabilità, rendendo la funicolare un servizio realmente aperto a tutti.

Esperienze in vetta: tra stile Liberty e Mountain Bike

Una volta raggiunta la stazione superiore, l’offerta turistica si amplia. Il progetto di rilancio ha coinvolto anche le strutture ricettive situate in cima al Monte Brè.

Sono stati ristrutturati gli appartamenti nella storica casa in stile Liberty del 1900. In questa struttura d’epoca, i visitatori possono soggiornare in totale tranquillità, ammirando una vista impareggiabile sulle montagne e sulla catena delle Alpi.

Per gli amanti dello sport e dell’aria aperta, la vetta funge da hub multiservizi: