Turismo straniero, lago di Como battuto a sorpresa dal cugino. Regione: “Lungolago di Lecco e Castello di Sirmione i luoghi più apprezzati”

Il turismo esplode, va bene, anzi benissimo sul lago di Como. Non tutto rose e fiori, come raccontiamo da tempo, a causa dell’enorme flusso di persone. Ma oggi la notizia è un’altra. Uno studio diffuso da Regione Lombardia sul flusso di turisti stranieri in viaggio lungo i laghi lombardi, oltre a segnalare numeri impressionanti, rivela tra le righe, un dettaglio. Lo scettro dei posti più amati, stando alla nota diffusa, non spetta come si sarebbe pensato a un qualsiasi luogo affacciato sul lago di Como bensì a due altre località. Una delle quali è nostra cugina diretta, i due punti più apprezzati sono infatti il Lungolago di Lecco e il Castello di Sirmione.

ECCO LA NOTA REGIONALE