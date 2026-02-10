“Un luogo di ascolto per chi si occupa di disabilità”: nasce in provincia di Como la Cabina di regia

Venerdì 6 febbraio si è ufficialmente insediata la nuova Cabina di Regia della Rete Provinciale Disabilità, uno spazio stabile di pensiero, scambio e confronto tra gli enti che operano sul territorio per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La Cabina di Regia riunisce i rappresentanti degli organismi che compongono la Rete Provinciale Disabilità, costituita da Ambiti Territoriali Sociali (SIL), Enti accreditati alla formazione e al lavoro, Enti di Terzo Settore, Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali per Convenzione art. 14 e istituzioni quali ASST Lariana, INAIL, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – V ambito territoriale di Como, Camera di Commercio e Università Statale degli Studi dell’Insubria. Tali organismi, in raccordo con il Settore Lavoro della Provincia di Como, prendono in carico le persone iscritte al Collocamento Mirato e le accompagnano in percorsi di orientamento, inserimento e permanenza nel mondo del lavoro.

“La Cabina di Regia è un luogo di ascolto e di confronto tra tutti coloro che si occupano di politiche attive del lavoro nell’ambito della disabilità – spiega Fabio Chindamo, Dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Como – ringrazio tutti coloro che hanno deciso di aderirvi, mettendosi a disposizione in termini di tempo ed energie. Ognuno di loro rappresenta una componente importante per far sì che la rete territoriale possa mantenersi sempre viva e in grado di interfacciarsi con il Settore Lavoro della Provincia e con il servizio di Collocamento Mirato, fornendo suggerimenti e indicazioni davvero funzionali. Questo luogo di ascolto e di confronto è importante per indirizzare sempre meglio le risorse messe a disposizione delle province dal Piano Disabili di Regione Lombardia, così che trovino la giusta attuazione e la più puntuale concretezza”.

Ogni organismo della rete partecipa alla Cabina di Regia con uno o più rappresentanti, contribuendo attivamente al confronto e alla definizione delle priorità. L’obiettivo comune è rafforzare la qualità e la coerenza degli interventi sul territorio, favorendo una presa in carico integrata e risposte sempre più mirate ai bisogni delle persone con disabilità.

Con l’insediamento della nuova Cabina di Regia, la Rete Provinciale Disabilità conferma il proprio impegno a lavorare in modo condiviso e strutturato, valorizzando le competenze dei diversi attori e promuovendo un sistema di governance capace di trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete di inclusione.