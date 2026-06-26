Università dell’Insubria-Confesercenti: siglato l’accordo, più servizi per Varese, Como e Busto Arsizio

È stato firmato questa mattina un «Accordo per le iniziative territoriali a favore della comunità universitaria» tra l’Insubria, Confesercenti Regionale Lombardia – sede territoriale di Varese e Confesercenti Provinciale di Como, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo accademico, il tessuto imprenditoriale locale e il territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire più servizi e opportunità alla comunità dell’Università dell’Insubria, studenti e studentesse ma anche docenti e personale, e di valorizzare al tempo stesso il ruolo delle attività economiche di prossimità come elemento fondamentale della vita urbana. In particolare, in vista dell’avvio dal prossimo mese di settembre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nella nuova sede del Palazzo delle Corporazioni della Camera di Commercio di Varese, nel cuore della città, è emersa la necessità di sviluppare una rete di servizi e opportunità in grado di accompagnare la crescita della presenza studentesca sul territorio. L’obiettivo è favorire una piena esperienza di vita universitaria in città, rendendo Varese sempre più accogliente e attrattiva per gli studenti.

Grazie all’accordo, le imprese aderenti potranno mettere a disposizione della comunità universitaria dell’Insubria agevolazioni, servizi dedicati e iniziative specifiche, favorendo una maggiore integrazione tra Ateneo e sistema economico locale.

La rete coinvolgerà progressivamente attività appartenenti a diversi settori, tra cui ristorazione, commercio, servizi alla persona, sport, cultura e tempo libero, nelle province di Varese e Como, contribuendo a rendere il territorio sempre più attrattivo, accogliente e vicino alle esigenze di chi studia e lavora all’Università.

Alla firma sono intervenuti la Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria, professoressa Maria Pierro, il Direttore Generale Antonio Romeo, il Presidente di Confesercenti Regionale Lombardia – sede territoriale di Varese Bernardo Bianchessi, la Direttrice di Confesercenti Lombardia – sede territoriale di Varese Rosita De Fino, il Presidente di Confesercenti Provinciale Como Claudio Casartelli e alcuni rappresentanti delle associazioni territoriali.

«L’Università dell’Insubria è una realtà profondamente radicata nel territorio e la qualità dell’esperienza universitaria dipende anche dalla capacità di costruire relazioni con le comunità che accolgono i nostri studenti e le nostre studentesse – ha detto la Rettrice Maria Pierro –. Questo accordo rappresenta un passo concreto in questa direzione: favorisce l’integrazione tra Ateneo, imprese e città e contribuisce a rendere Varese, Como e Busto Arsizio sempre più attrattive e accoglienti. Ringrazio Confesercenti per aver condiviso con noi questo percorso, che crea valore per l’intera comunità accademica e per il tessuto economico locale».

«L’Università è un motore di sviluppo per il territorio e questo accordo rappresenta uno strumento concreto per rafforzare il rapporto con le città e il sistema economico locale – ha aggiunto il Direttore Generale Antonio Romeo –. Vogliamo offrire agli studenti servizi e opportunità che migliorino la loro esperienza universitaria e, grazie al supporto delle attività del territorio, rendere le città che ospitano le sedi dell’Ateneo sempre più accoglienti e sempre più riconoscibili come autentiche città universitarie».

«Con questo accordo vogliamo favorire un rapporto sempre più diretto tra il mondo delle imprese e quello universitario – ha dichiarato Bernardo Bianchessi, Presidente di Confesercenti Lombardi, sede territoriale di Varese –. La presenza dell’Università rappresenta una risorsa importante per la vitalità economica, sociale e culturale delle nostre città. Come associazione di categoria abbiamo ritenuto fondamentale promuovere un’iniziativa capace di generare benefici concreti sia per la comunità accademica sia per le attività del territorio, creando nuove occasioni di incontro, crescita e sviluppo».

«L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di ripopolamento urbano, che riconosce nella presenza degli studenti universitari un fattore fondamentale per la vitalità delle città -afferma Rosita De Fino, Direttrice territoriale di Confesercenti Lombardia, sede territoriale di Varese -. L’arrivo del corso di laurea in Giurisprudenza nel centro di Varese contribuirà ad aumentare la frequentazione quotidiana degli spazi urbani, sostenendo il commercio di prossimità e i servizi locali. Favorire l’insediamento e la permanenza degli studenti significa infatti generare nuove opportunità economiche, sociali e culturali per il territorio. La collaborazione tra Università e sistema imprenditoriale rafforza l’attrattività della città, rendendola più dinamica, inclusiva e vivibile. In questo modo, il centro urbano si conferma come luogo di incontro, crescita e partecipazione per l’intera comunità».

«Questo accordo rappresenta un’opportunità significativa anche per il territorio comasco – ha sottolineato Claudio Casartelli, Presidente di Confesercenti Provinciale Como –. Mettere in relazione imprese, servizi e comunità accademica significa rafforzare il legame tra Università e territorio e creare nuove opportunità per il sistema economico locale».

Nei prossimi mesi saranno definite e comunicate le modalità di adesione delle imprese e di accesso alle agevolazioni da parte dei membri della comunità universitaria.

L’accordo, della durata di tre anni, rappresenta il primo passo di un percorso destinato ad ampliarsi progressivamente, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più diffusa di servizi, agevolazioni e opportunità a beneficio della comunità accademica e delle imprese del territorio, confermando il ruolo strategico della collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e mondo universitario per lo sviluppo locale.