Infilata di festività e ponti da Pasqua al primo maggio: controlli ancora più serrati sulla Statale del Lago di Como. Variante Tremezzina, a che punto sono i lavori

Si è tenuto questa mattina in Prefettura a Como un incontro di aggiornamento sulla Variante della Tremezzina La Struttura Territoriale ANAS Lombardia ha fatto il punto sullo stato dei lavori con i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese e l’Assessore regionale Alessandro Fermi. Al tavolo erano presenti anche i sindaci di Menaggio, Michele Spaggiari, di Tremezzina, Mauro Guerra, di Sala Comacina Roberto Greppi, di Griante Pietro Ortelli e di Grandola e Uniti Angelo Adamo, a testimonianza della centralità dell’opera per l’intero comprensorio. Hanno partecipato all’incontro anche il Questore Marco Calì e il Comandante della Polizia Stradale di Como Antonio Prina, sottolineando l’attenzione alla gestione della viabilità durante i lavori.

Sforzo Corale per la Viabilità sulla Regina:

In apertura di riunione, il Prefetto Corrado Conforto Galli ha espresso il suo vivo apprezzamento per “lo sforzo operativo congiunto posto in essere dalle Forze di Polizia, statali e locali, magistralmente coordinate dal Questore”, nell’effettuazione dei controlli straordinari lungo la SS340 “Regina”. Questi controlli, svolti in diverse fasce orarie, hanno permesso di assicurare il rispetto dell’ordinanza ANAS di regolamentazione del traffico nei comuni di Colonno, Sala Comacina e Tremezzina. Il Prefetto ha inoltre evidenziato la “preziosissima opera assicurata dal Territorio con i movieri”, sottolineando come le istituzioni locali stiano lavorando in totale sinergia per limitare i disagi viabilistici connessi all’aumento dei flussi turistici. Il dispositivo di gestione del traffico sarà ulteriormente intensificato in vista delle imminenti festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1° maggio, e potrà contare sull’attivazione del posto di Polizia Stradale temporaneo previsto per la metà di maggio.

Aggiornamenti sui Lavori: Colonno e Griante:

I rappresentanti di ANAS Lombardia hanno fornito un aggiornamento dettagliato sull’avanzamento dei lavori nei due principali fronti del cantiere:

Lato Colonno: Dopo la ripresa degli scavi nella galleria Comacina a fine febbraio, si è passati da una fase iniziale di scavo meccanizzato all’utilizzo delle volate in aprile, raggiungendo una progressione complessiva di 563 metri . L’attuale frequenza è di una volata ogni quattro giorni, con la previsione di tornare al ritmo di una ogni due giorni, simile a quello dello scorso agosto. Ogni notte, circa venti camion effettuano due viaggi ciascuno per il trasporto del materiale di risulta. È stato inoltre completato il getto dell’arco rovescio nella galleria di servizio.

Dopo la ripresa degli scavi nella a fine febbraio, si è passati da una fase iniziale di scavo meccanizzato all’utilizzo delle volate in aprile, raggiungendo una progressione complessiva di . L’attuale frequenza è di una volata ogni quattro giorni, con la previsione di tornare al ritmo di una ogni due giorni, simile a quello dello scorso agosto. Ogni notte, circa venti camion effettuano due viaggi ciascuno per il trasporto del materiale di risulta. È stato inoltre completato il getto dell’arco rovescio nella galleria di servizio. Lato Griante: Attualmente non sono in corso attività di scavo. Si stanno ultimando i lavori di realizzazione della berlinese (con 4/5 già completati), una fase propedeutica all’installazione dei tiranti per il consolidamento della parete e al successivo avvio degli scavi della galleria.

Criticità e Richieste dell’Impresa al CCT:

Un punto importante discusso durante l’incontro ha riguardato i rapporti con l’impresa esecutrice. Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) sta analizzando le richieste avanzate dall’impresa relative a maggiori oneri derivanti da tre specifiche criticità: le restrizioni ai trasporti, la gestione dei materiali contenenti idrocarburi lato Colonno e il conferimento di materiale contenente arsenico. Diverse riunioni sono già state svolte e la nuova determina del CCT è attesa entro il mese di maggio.

L’Impegno a Proseguire e la Necessità di Accelerare:

Nel frattempo, l’impresa ha manifestato la propria disponibilità a proseguire con le attività di volata lato Colonno. Il Tavolo congiuntamente ha sottolineato la necessità che, nelle more delle decisioni del CCT, vengano riprese a pieno regime le attività di cantiere, al fine di minimizzare ulteriormente i disagi per la popolazione e rispettare il cronoprogramma dell’opera.