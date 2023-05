Trasporto locale, sciopero venerdì 26 maggio: cosa succede con Trenord e funicolare

Giornata difficile quella di venerdì 26 maggio per chi si muoverà con i mezzi di Trenord e con la funicolare Como-Brunate. E’ infatti previsto uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Ecco i dettagli:

Per Trenord, dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A. e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord Brescia/Iseo – Edolo. Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da Ferrovienord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia. I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09:00 alle 16:59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia.

FASCE DI GARANZIA

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Ferrovienord saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.

Attenzione: dalle ore 21 sulle linee a gestione esclusiva Ferrovienord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di RFI saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9.00 e termine corsa entro le ore 10.00. Alle ore 18.00 è prevista la ripresa del servizio.

Per i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50 .

Nella fascia oraria 9.00-17.00, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Funicolare Como-Brunate:

Il servizio della funicolare sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.