Via le transenne: Como torna a rivedere il suo lago. Poi la passeggiata in gabbia su Lungo Lario Trento

Lo sguardo da piazza Cavour si affaccia un un lago completamente liberato. Questa mattina infatti durante il sopralluogo di Regione Lombardia al cantiere delle paratie sono state tolte le transenne che dividevano ancora la zona. Per quanto le maglie della rete già concedessero un generoso orizzonte, l’effetto è decisamente gradevole

Ora dunque il camminamento è libero ed è raggiungibile anche lo scivolo nautico ad anfiteatro realizzato per omaggiare l’antico porto cittadino. Presenti al sopralluogo gli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Fermi, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese e il consigliere regionale Sergio Gaddi.

Gli operai hanno rimosso le reti di cantiere e l’area è completamente fruibile fino all’altezza dell’Hotel Suisse.

Poi di nuovo cantiere dove è in corso la costruzione della nuova sala d’attesa con locale tecnico (qui i dettagli).

Pochi metri più avanti, subito dopo via Fratelli Cairoli ecco che si apre un nuovo pezzo di lungolago in versione gabbia, all’altezza del pontile 5 della Navigazione è possibile infatti attraversare un lungo corridoio con alcune panchine disponibili all’ombra dei platani.

L’affaccio sulla strada è chiuso dalla rete così come quello sul lago dove è chiaramente da ultimare la parte di camminamento e alcune panchine risultano off limits.

Una volta percorso il camminamento, all’altezza dei giardini bisogna tornare sul marciapiede di Lungo Lario Trento.

Ancora da riempire gli enormi vasi destinati al verde (non è periodo di piantumazioni, ovviamente).

Per vedere l’opera completata ci vorranno ancora dei mesi il sistema delle paratie infatti non ha ancora funzionante il sistema di vasche e pompe per il trattamento delle acque in caso di esondazione (mancano collegamenti elettrici e si attende la discesa del livello del Lario per l’installazione delle ultime paratie manuali sotto la pavimentazione) e continua a mancare parapetto definitivo della passeggiata a lago (per ora restano le transenne provvisorie).

LE IMMAGINI DI OGGI NELLA GALLERY SFOGLIABILE