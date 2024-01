VIDEO Report e i milioni finiti nel Triangolo Lariano: le interviste a Fermi, Bianchi e Rapinese

La pioggia di finanziamenti destinata alla Comunità Montana del Triangolo Lariano e in generale – per un totale di quasi 100 milioni di euro – ai tanti paesi comaschi della zona, da Albavilla a Magreglio fino a Brunate e Longone al Segrino, sono finiti al centro dell’inchiesta di Report dal titolo “Amici miei” andata in onda ieri sera su Rai3 e condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La trasmissione ha segnalato come, nell’ambito dei 4 miliardi a disposizione della Regione con il Piano Lombardia, grande parte sia stata distribuita a pioggia spesso in aree e paesi con legami diretti con i politici di riferimento o comunque premiando enti dello stesso colore politico di chi, a Milano, prendeva le decisioni sulla destinazione dei finanziamenti. QUI LA PUNTATA DI REPORT DEDICATA: IL CASO COMASCO DAL MINUTO 21 CIRCA

In particolare, nel Comasco, è stato preso in considerazione il finanziamento giunto nel 2020 alla Comunità Montana del Triangolo Lariano per ben 16,7 milioni a sostegno di 43 progetti turistici sparsi sul territorio compresi nel progetto “Borgo ospitale”. Un grande aiuto alla zona, per cui, come ha sottolineato l’assessore della Comunità Montana e sindaco di Magreglio, Danilo Bianchi, il grazie va a “all’ex consigliere regionale Fabrizio Turba (Lega, già sindaco di Canzo) e all’ex presidente del consiglio regionale (ora assessore all’Università ed ex sindaco di Albavilla, ndr) Alessandro Fermi”.

Tra gli esempi dei progetti finanziati direttamente, ecco i 70mila euro andati a Brunate per la sistemazione di un sentiero adiacente alla Funicolare, 119mila euro per il Bike Park per bambini ad Albavilla, i 493mila euro per la ristrutturazione del minigolf (che si sarebbe dovuta concludere entro il 2023) e di alcuni campi da calcetto a Longone al Segrino e il milione e 200mila euro andato a Magreglio per opere legate al Museo del Ghisallo.

A chiudere, per paradosso, il comune di Como che pur essendo capoluogo e avendo 84mila abitanti ha ricevuto sostanzialmente la stessa cifra della piccola Magreglio. “Io non ho un consigliere di fiducia in Regione, voglio sperare che siano stati scelti progetti di qualità sul tertitorio e non l’amico più caro…” ha commentato il sindaco Alessandro Rapinese.