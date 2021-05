Ecco i fondi per le scuole dei piccoli comuni: da Albese a Zelbio l’elenco completo

L’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all’anno 2020 pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi, sarà devoluto alle scuole primarie dei Comuni con meno di 5mila abitanti e agli istituti di formazione professionale accreditati: una quota di 100mila euro sarà destinata al Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico finalizzato alla formazione dei vigili del fuoco volontari.

Lo ha stabilito oggi all’unanimità il Consiglio regionale su indicazione dell’Ufficio di Presidenza.

“Gli alunni delle scuole dei piccoli Comuni lombardi e gli studenti degli istituti professionali sono stati senza dubbio tra quelli maggiormente penalizzati dalla pandemia, causa anche una disponibilità di strumentazione tecnologica non sempre adeguata -ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (Forza Italia)-: con i tagli ai costi della politica e i risparmi sui vitalizi aiutiamo pertanto le scuole dei Comuni con minori risorse economiche a migliorare la didattica e offrire strumenti di insegnamento e apprendimento aggiornati”.

Complessivamente sono 110 istituti professionali e 803 scuole primarie che in Lombardia beneficeranno di un contributo di 5.636 euro ciascuna.

Nel dettaglio, alle scuole primarie sono destinati 4.435.053,56 euro per progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche mentre agli istituti professionali accreditati è attribuita la cifra complessiva di 607.541,56 euro: la parte delle risorse derivanti dai tagli ai costi della politica e dalle somme risparmiate tra il 2014 e il 2019 con il taglio dei vitalizi degli ex Consiglieri regionali ammonta a 3milioni e 206mila euro.

“I costi della politica diventano così lavagne interattive multimediali, computer e strumentazione tecnologica per le scuole dei piccoli Comuni lombardi -ha sottolineato la Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega), relatrice del provvedimento in Aula-. Un’azione concreta a favore dei nostri ragazzi e una risposta forte e chiara a chi usa queste tematiche solo per fare demagogia spicciola”.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

“Investiamo su una didattica più efficiente, moderna e funzionale -ha detto il Vice Presidente Carlo Borghetti (PD)- e per fare questo abbiamo deciso di stanziare una somma importante a favore di quelle realtà più svantaggiate e che maggiormente hanno risentito degli effetti della pandemia e dei problemi della didattica a distanza, consapevoli che con l’acquisto di nuove attrezzature tecnologiche migliorerà sicuramente anche la didattica in presenza”.

Per il Consigliere Segretario Giovanni Malanchini (Lega) “con questo provvedimento l’istituzione regionale ancora una volta dimostra grande attenzione per i territori e le rispettive comunità con provvedimenti concreti di aiuto e supporto diretto alle famiglie e ai cittadini” mentre il Consigliere Segretario Dario Violi (M5Stelle) ha evidenziato soprattutto “la bontà di scelte virtuose compiute negli anni scorsi sul tema dei tagli ai vitalizi e ai costi della politica, che ci ha consentito di risparmiare e accantonare somme significative per interventi di sostegno a chi presenta oggi situazioni di difficoltà, andando nello specifico a cercare di migliorare e favorire le relazioni tra i ragazzi fortemente penalizzate dalla pandemia”.

Ecco l’elenco dei Comuni con il numero di abitanti della provincia di Como:

CO Albese con Cassano 4130

CO Albiolo 2683

CO Alserio 1267

CO Alta Valle Intelvi 2978

CO Alzate Brianza 4794

CO Anzano del Parco 1796

CO Argegno 681

CO Asso 3567

CO Barni 564

CO Bellagio 3616

CO Bene Lario 315

CO Beregazzo con Figliaro 2769

CO Binago 4757

CO Bizzarone 1702

CO Blessagno 287

CO Blevio 1153

CO Brenna 2184

CO Brienno 332

CO Brunate 1641

CO Bulgarograsso 3983

CO Caglio 493

CO Campione d`Italia 1869

CO Carate Urio 1122

CO Carbonate 2907

CO Carimate 4405

CO Carlazzo 3102

CO Caslino d`Erba 1649

CO Cassina Rizzardi 3338

CO Castelmarte 1250

CO Castelnuovo Bozzente 905

CO Cavargna 181

CO Centro Valle Intelvi 3512

CO Cerano d`Intelvi 540

CO Cirimido 2059

CO Claino con Osteno 554

CO Colonno 462

CO Corrido 807

CO Cremia 676

CO Cucciago 3467

CO Cusino 204

CO Dizzasco 594

CO Domaso 1461

CO Dongo 3244

CO Dosso del Liro 223

CO Eupilio 2600

CO Faggeto Lario 1169

CO Faloppio 4722

CO Fenegrò 3177

CO Garzeno 689

CO Gera Lario 1050

CO Grandate 2782

CO Grandola ed Uniti 1297

CO Gravedona ed Uniti 4095

CO Griante 591

CO Laglio 880

CO Laino 528

CO Lambrugo 2506

CO Lasnigo 459

CO Lezzeno 2003

CO Limido Comasco 3843

CO Livo 162

CO Locate Varesino 4209

CO Longone al Segrino 1919

CO Luisago 2721

CO Lurago Marinone 2551

CO Magreglio 650

CO Maslianico 3170

CO Menaggio 3085

CO Merone 4046

CO Moltrasio 1568

CO Monguzzo 2354

CO Montemezzo 224

CO Montorfano 2470

CO Musso 946

CO Nesso 1177

CO Novedrate 2863

CO Oltrona di San Mamette 2369

CO Orsenigo 2669

CO Peglio 182

CO Pianello del Lario 1034

CO Pigra 244

CO Plesio 831

CO Pognana Lario 680

CO Ponna 231

CO Ponte Lambro 4293

CO Porlezza 4762

CO Proserpio 908

CO Pusiano 1365

CO Rezzago 303

CO Rodero 1270

CO Ronago 1642

CO Sala Comacina 485

CO San Bartolomeo Val Cavargna 954

CO San Nazzaro Val Cavargna 275

CO San Siro 1716

CO Schignano 876

CO Senna Comasco 3119

CO Solbiate con Cagno 4674

CO Sorico 1189

CO Sormano 634

CO Stazzona 610

CO Torno 1131

CO Trezzone 235

CO Uggiate-Trevano 4905

CO Val Rezzo 158

CO Valbrona 2603

CO Valmorea 2611

CO Valsolda 1460

CO Veleso 200

CO Veniano 3060

CO Vercana 746

CO Vertemate con Minoprio 4129

CO Zelbio 190