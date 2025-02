È lombarda la migliore birra d’Italia di un piccolo birrificio artigianale. Regione superstar: 12 ori e 29 premi totali

E’ lombarda la birra artigianale migliore d’Italia. La ventesima edizione di “Birra dell’Anno 2025”, lo storico concorso organizzato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, vede trionfare “50&50” sui 257 in gara con complessive 2.092 birre in competizione.

Il birrificio lombardo, fondato nel 2014 a Varese, ha ottenuto il punteggio più alto, con i migliori piazzamenti in quattro differenti categorie, ricevendo medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici. Gli 81 giudici che hanno assegnato i podi nelle 45 categorie in concorso hanno decretato per il birrificio artigianale varesotto ben tre ori e un bronzo, a cui si aggiunge una menzione speciale. In particolare, il birrificio dell’anno “50&50” ha ottenuto il primo posto con le sue produzioni nelle categorie: Session APA/IPA, New England IPA e White Italian Grape Ale.

Il medagliere vede spiccare la Lombardia con 12 ori e 29 premi complessivi, seguita dal Piemonte con 21 piazzamenti, Lazio e Marche con 13, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna con 10, Veneto con 9, Abruzzo con 8, Toscana con 6, Umbria con 4. Tre podi per Sardegna, Friuli-Venezia Giulia; due per Puglia e Sicilia e, infine, uno per Calabria e Campania.

Le premiazioni “Birra dell’Anno” sono andate in scena a Rimini a “Beer&Food Attraction” con la partecipazione degli onorevoli Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura, e Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati. I parlamentari sono stati protagonisti dell’emendamento che ha permesso il taglio delle accise per la birra artigianale, dando un forte e concreto sostegno al settore.

Ecco tutti i podi delle 45 categorie:

1. Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca e ceca (German e Bohemian Pilsner)

Mezzopasso – Kris (Popoli, Pescara – Abruzzo)

Birrificio Legnone – Stiglitz (Dubino, Sondrio – Lombardia)

50&50 – MANBASSA (Varese – Lombardia)

Menzione: Birra dell’Eremo – OASI (Capodacqua, Perugia – Umbria)

2. Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione tedesca (Italian Pilsner)

BIRRIFICIO RURALE – 405040 (Desio, Monza Brianza – Lombardia)

RITUAL LAB – Ritual Pils (Formello, Roma – Lazio)

DOPPIO MALTO – Ultra Pils (Inglesias, Sud Sardegna – Sardegna)

Menzione: Birrificio Elvo – Pils (Graglia, Biella – Piemonte)

3. Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

Birrificio Artigianale BONDAI – LANDSCAPE (Sutrio, Udine – Friuli Venezia Giulia)

Hammer – Hamberg (Villa d’Adda, Bergamo – Lombardia)

Birrificio Malaripe – Ostberlin (Campomaggiore, Macerata – Marche)

4. Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione americana (Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager, India Pale Lager, American Pale Ale e American India Pale Ale a bassa fermentazione)

Birrificio Artigianale Leder – Ponale (Ledro, Trento – Trentino Alto Adige)

Birrificio Legnone – Jack Ipa (Dubino, Sondrio – Lombardia)

BIRRIFICIO LARIANO – Bassa Marea (Sirone, Lecco – Lombardia)

Menzione: Batzen – Viennarillo (Bolzano – Trentino) e Birra 100Venti – Hippy Lager (Borgomanero, Novara – Piemonte)

5. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

IRON BREWERY – IRON – GOLDEN ALE (Catanzaro – Calabria)

Lucky Brews – APOLLO (Vicenza – Veneto)

Birra 100Venti – James Blonde (Borgomanero, Novara -Piemonte)

Menzione: Birrificio Artigianale Noiz – Yes Sir (Sant’Ermete, Rimini – Emilia-Romagna) e FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA – GOLDEN JAZZ (Torgiano, Perugia – Umbria)

6. Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

Croce di Malto – HAURIA (Trecate, Novara – Piemonte)

Birrificio Elvo – Alterelvo (Graglia, Biella – Piemonte)

Birrificio AcmE – Spitze (Basiano, Milano – Lombardia)

Menzione: La Buttiga – Buttiga (Piacenza, Emilia-Romagna)

7.Birre ambrate, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Vienna, Marzen)

Birra Mastino Amber Lager – Monaco (Bussolengo, Verona – Veneto)

CITTAVECCHIA – ANTIKORPO BREWING – LUCKY SHOES (Birrificio Cittavecchia) (Sgonico, Trieste – Friuli Venezia Giulia)

Birrificio Elvo – Marzen (Graglia, Biella – Piemonte)

8.Birre scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

Beha Brewing company – Gaudio (Rimini – Emilia-Romagna)

BIRRONE – Scubi (Castelnovo, Vicenza – Veneto)

Jungle Juice Brewing – BITTE WARTEN (Roma – Lazio)

Menzione: Meltz Black Forest (Melzo, Milano – Lombardia) e Shire Brewing – Matka (Fiuggi, Frosinone – Lazio

9.Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

Birrificio Estense – Bock B.E. (Este, Padova – Veneto)

Birrificio Babylon #Thuglife (Ascoli Piceno – Marche)

Officina del Baccano Ziegenbock (Latina – Lazio)

Menzione: BIRRIFICIO MENARESTA COM BECK (Carate Brianza, Monza Brianza – Lombardia)

10.Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, d’ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

Birra 100Venti Roger Bitter (Borgomanero, Novara – Piemonte)

Birra 100Venti Let It Bitter (Borgomanero, Novara – Piemonte)

RentOn Bombay (Fano, Pesaro Urbino – Marche)

Menzione: BIRRIFICIO OTUS – RED&GO (Seriate, Bergamo – Lombardia) e Mendelbier – Mendelbier Brown Ale (Caldaro sulla strada del vino, Bolzano – Trentino Alto Adige)

11.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, d’ispirazione anglosassone (English IPA)

Birrificio Legnone – Pasta con tonno (collaborazione con birrificio WAR) (Dubino, Sondrio – Lombardia)

Mister B Brewery – BOBBIES (San Giorgio Bigarello, Mantova – Lombardia)

RIVERSA – PALE ALE (Cascina Torrazza, Brescia – Lombardia)

Menzione: BEER IN – Hop Hop (Trivero, Biella – Piemonte) e QUATTRO VENTI SOC. AGR. A R.L.S. – IPA (Santa Scolastica, Teramo – Abruzzo)

12.Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Session APA, Session AIPA, Session IPA)

50&50 – GOD OF LAIF (Varese – Lombardia)

Blink Brewery – Gigi (Villa Fastiggi, Pesaro Urbino – Marche)

13.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, d’ispirazione americana (American Pale Ale)

Birra dell’Eremo – FIJI (Capodacqua, Perugia – Umbria)

Birrificio Mukkeller – ASSAGGIO SOLO (Porto Sant’Elpidio, Fermo – Marche)

Mezzopasso – Back Up (Popoli, Pescara – Abruzzo)

Menzione: 50&50 – KALOPSIA (Varese – Lombardia)

14.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, d’ispirazione americana (American IPA)

RITUAL LAB – Make west coast ipa great again (Formello, Roma – Lazio)

Birrificio Calibro22 – Big One (Figline Valdarno, Firenze – Toscana)

BIRRIFICIO HUMUS – Yosemite (Ancarano, Teramo – Abruzzo)

Menzione: Birra Impavida – Chain Breaker (Arco, Trento – Trentino Alto Adige) e LIQUIDA – Don Quisciotte (Ostellato, Ferrara – Emilia-Romagna)

15.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Double IPA, Imperial IPA)

CRAK Brewery – 2025 – Fuck Industrial Beer (Campodarsego, Padova – Veneto )

LIQUIDA – Blue tornado (Ostellato, Ferrara – Emilia-Romagna)

Birra 100Venti – Diparbolica (Borgomanero – Novara – Piemonte)

Menzione: CRAK Brewery – Giant Step Verde (Campodarsego, Padova – Veneto)

16.Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di frumento e altri cereali, luppolate, d’ispirazione angloamericana (White IPA, American Wheat)

white dog brewery – MAD MAMA (Guiglia, Modena – Emilia-Romagna)

Bibibir – 6A (Petriccione, Teramo – Abruzzo)

Birra 100Venti – American Bianchina (Borgomanero, Novara – Piemonte)

Menzione: P3 Brewing Company – Riff (Sassari – Sardegna) e ROLIO BEER – CROSS (Canelli, Asti – Piemonte )

17.Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Red IPA, Brown IPA, Black IPA)

Jungle Juice Brewing – JUNGLE FEVER (Roma – Lazio)

white dog brewery – Django Sguinzagliato (Guiglia, Modena – Emilia-Romagna)

Hilltop Brewery – Hop Mantra (Bassano Romano, Viterbo – Lazio)

Menzione: Birra di mezzo – Mandarino Meccanico (Mezzolara, Bologna – Emilia-Romagna)

18.Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Speciality IPA, Rye IPA, Belgian IPA)

PicoBrew – Primavera (Milano – Lombardia)

RITUAL LAB – Rituals ville vol.22 HyperBoost Ipa (Formello, Roma – Lazio)

Birrificio Manerba – La Rocca (Manerba del Garda, Brescia – Lombardia)

19.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di ispirazione statunitense (New England IPA)

50&50 – HOW MUCH HOPS IS TOO MUCH HOPS! (Varese – Lombardia )

RITUAL LAB – Holy Haze (Formello, Roma – Lazio)

BIRRIFICIO HUMUS – Bora Bora ( Ancarano – Teramo – Abruzzo)

20.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong Ale, Scottish Ale Export, Heavy Scottish Ale)

BIRRIFICIO MENARESTA – LAMBERSCOTCH (Carate Brianza, Monza Brianza – Lombardia)

Birrificio Malaripe – Zona Rossa (Campomaggiore, Macerata – Marche)

Birra 100Venti – Sir Alestrong (Borgomanero, Novara – Piemonte)

21.Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (Porter, Stout)

Birra 100Venti – Sex Porter (Borgomanero, Novara – Piemonte)

Birrificio Caput Ursi – Drakkar (Cellamare, Bari – Puglia)

Birra Puddu – Porter (Santa Giusta, Oristano – Sardegna)

Menzione: RITUAL LAB – Black Belt (Formello, Roma – Lazio) e Birrificio Trulla – ISCURIGADA – (Nuoro – Nuoro – Sardegna)

22.Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione americana (American Porter, American Stout)

Styles Birrificio artigianale – BLACK EYES – (Monte Urano, Fermo – Marche)

La Collina Trattoria & Birrificio Artigianale – Rye Stout (Pescaglia, Lucca – Toscana)

LIQUIDA – Time is the enemy (Ostellato, Ferrara – Emilia-Romagna)

23.Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

Delta Esse Brewery – Mata Leao (Andria, BAT – Puglia)

Birrificio Alveria – Ciaula (Canicattini Bagni, Ragusa – Sicilia)

Birrificio Calibro22 – Babbo Natale è Morto (Figline Valdarno, Firenze – Toscana)

Menzione: Damer srl – Mama Killa (Bedizzole, Brescia – Lombardia)

24.Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

CRAK Brewery – Mansueto 2021 (Campodarsego, Padova – Veneto)

Birrificio Claterna – ALIISA (Castel San Pietro, Bologna – Emilia-Romagna)

MC77 – A promise kept (Serrapetrona, Macerata – Marche)

Menzione: CRAK Brewery – Mansueto 2017 (Campodarsego – Padova – Veneto )

25.Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frumento maltato, di ispirazione tedesca (Weizen, Dunkelweizen, Weizenbock)

The Wall Italian Craft Beer – The Vice (Milano – Lombardia)

SOCIETA’ AGRICOLA DEL GRAAL – MERLINO (Borgo San Giacomo, Brescia – Lombardia)

Birra 100Venti – Vieni & Weiss (Borgomanero, Novara – Piemonte)

26.Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

BIRRIFICIO OTUS – SIDE-B (Seriate, Bergamo – Lombardia)

Birrificio 620 Passi – BIANCA (Gorgo, Udine – Friuli Venezia Giulia)

RITUAL LAB – Blanche (Formello, Roma – Lazio)

Menzione: LIQUIDA – In Bloom (Ostellato, Ferrara – Emilia-Romagna)

27.Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

Birrificio Mukkeller – ZONA MUGNETTI (Porto Sant’Elpidio, Fermo – Marche)

Birra 100Venti – Anarchiste (Borgomanero, Novara – Piemonte)

Eastside Brewing – Roma Amor (Latina – Lazio)

Menzione: FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA – FRIGOLANDIA (Torgiano, Perugia – Umbria)

28.Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

Birrificio Barbaforte – Quadro (Folgaria, Trento – Trentino Alto Adige)

SunRise Beer – Down on the Farm (Trento – Trentino Alto Adige)

Styles Birrificio Artigianale – SAISON DE L’AMITIE (Monte Urano, Fermo – Marche)

29. Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)

Birrificio del Forte – La Mancina (Pietrasanta, Lucca – Toscana)

BIRRIFICIO HUMUS – St. Simplicius (Ancarano, Teramo – Abruzzo)

BIRRA OV – Vlaander (Busto Arsizio, Varese – Lombardia)

Menzione: Filodilana Birrificio Indipendente – Dolly (Avigliana, Torino – Piemonte)

30.Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

Birrificio Un Terzo – Canderium (Pralungo, Biella – Piemonte)

Birrificio Pintalpina – Rugen (Chiuro, Sondrio – Lombardia)

Bibibir – VEDO DOPPIO (Petriccione, Teramo – Abruzzo)

Menzione: Microbirrificio Opperbacco – L’Una Rossa (Notaresco, Teramo – Abruzzo )

31.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di spezie

Birrificio Un Terzo – Natalis (Pralungo, Biella – Piemonte)

MC77 – Fleur Sofronia (Serrapetrona, Macerata – Marche)

Birrificio Rabèl – DRUWID (Ivrea, Torino – Piemonte)

32.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di caffè e/o cacao

BIRRIFICIO RURALE – Coffee Porter (Desio, Monza Brianza – Lombardia)

Birra Puddu – Coffee Porter (Santa Giusta, Oristano – Sardegna)

OLDO – CORTE DELLA BIRRA – Bart C (Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia – Emilia-Romagna)

33.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

BIRRONE – Maranea (Castelnovo, Vicenza – Veneto)

Croce di Malto – PIEDI NERI (Trecate, Novara – Piemonte)

Eastside Brewing – Baciami Ancora (Latina – Lazio)

Menzione: BIRRIFICIO EPICA – ATENA (Sinagra, Messina – Sicilia)

34.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate

Eastside Brewing – Fumo Lento (Latina – Lazio )

Styles Birrificio Artigianale – LILLY SMOKE (Monte Urano, Fermo – Marche)

Batzen – Grand Cuvée Fumé (Bolzano – Trentino Alto Adige)

Menzione: CRAK Brewery – Paracasa Riserva – Whisky Torbato 2022 (Campodarsego, Padova – Veneto) e Topta Brew Pub – Smoky Trip (Montecarlo, Lucca – Toscana)

35.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affinate in legno

Il Mastio – REAL IGA BARREL (Colmurano, Macerata – Marche)

BIRRIFICIO CUOREMALTO – LIKE A FOEDER (Apollosa, Benevento – Campania)

Birra dell’Eremo – DOE BALSAMIC VINEGAR BARREL AGED (Capodacqua, Perugia – Umbria)

Menzione: AR Brewing Sas – FELIX (Nembro, Bergamo – Lombardia)

36.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frutta

Lucky Brews – FRUIT SALAD (Vicenza– Veneto)

Birra dell’Eremo – MADUE (Capodacqua, Perugia – Umbria)

Turris Birra – PAGLIA E MORE (Borgo Val di Taro, Parma – Emilia-Romagna)

Menzione: Beor Brasserie – Atom (Fermo – Marche) e Birrificio Calibro22 – Lei non sa chi sono io! ( Figline Valdarno, Firenze – Toscana)

37.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di castagne

OLDO – CORTE DELLA BIRRA – Casta e Pura (Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia – Emilia-Romagna)

PicoBrew – Marron Fumé (Milano – Lombardia)

5+ Birrificio Artigianale – Castanea (Mattarello, Trento – Trentino Alto Adige)

Menzione: LA PETROGNOLA – Marron (Piazza al Serchio, Lucca – Toscana)

38.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele

Birrificio Calibro22 – Bee Cool! (Figline Valdarno, Firenze – Toscana)

BIRRIFICIO GRADO PLATO – MELISSA (Montaldo Torinese, Torino – Piemonte)

MOSTODOLCE – MARTELLINA (Vaiano, Prato – Toscana)

Menzione: Birrificio Elvo – Claus (Graglia, Biella – Piemonte)

39.Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, con aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

BIRRIFICIO MENARESTA – BOMBYX (Carate Brianza, Monza Brianza – Lombardia)

Eastside Brewing – Bloody Side (Latina – Lazio)

Birrificio Bionoć – Albicoppe (Mezzano, Trento – Trentino Alto Adige)

Menzione: Birra dell’Eremo – PINK (Capodacqua, Perugia – Umbria) e CRAK Brewery – Tropical Gose (Campodarsego, Padova – Veneto)

40.Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, senza aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

Hofbrauerei Hubenbauer – Urban 21 (Varna, Bolzano – Trentino Alto Adige)

BIRRIFICIO MENARESTA – BIRRA MADRE (Carate Brianza, Monza Brianza – Lombardia)

Hofbrauerei Hubenbauer – Urban 20 (Varna, Bolzano – Trentino Alto Adige)

41.Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, salate e/o lattiche, di ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

Batzen – Gose xy – (Bolzano – Trentino Alto Adige)

Hammer – Hirsch (Villa d’Adda, Bergamo – Lombardia)

La Buttiga – Goslar 1826 (Piacenza – Emilia-Romagna)

Menzione: EVOQE BREWING – Evoqesour#1 (Trebaseleghe, Padova – Veneto)

42.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

50&50 – GRAZIELLA (Varese – Lombardia)

Mezzopasso – Anime (Popoli, Pescara – Abruzzo)

SOCIETA’ AGRICOLA DEL GRAAL – BREWINE (Borgo San Giacomo,Brescia – Lombardia )

Menzione: Hilltop Brewery – Chanson (Bassano Romano, Viterbo – Lazio) e IBEER – Iris – (Fabriano, Ancona – Marche)

43.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

Birrificio Artigianale Alba – IGA con Uve Rosse (Guarene, Cuneo – Piemonte)

Birrificio Un Terzo – Sciatò Rouge (Pralungo, Biella – Piemonte)

Dulac – LA MURUSA (Galbiate, Lecco – Lombardia)

44.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da note acide (Sour Italian Grape Ale)

Birrificio Alveria – Regola Zero 2022 (Canicattini Bagni, Ragusa – Sicilia)

De Lab Fermentazioni Srl – Easy Peasy Nas*et*a Squeezy (Diano d’Alba, Cuneo – Piemonte)

Birrificio Bionoć – Spiga Nera (Mezzano, Trento – Trentino Alto Adige)

Menzione: Birrificio Agricolo Sorio – Gargan-Iga (Gambellara, Vicenza – Veneto) e Il Mastio – REAL IGA WILD ( Colmurano, Macerata – Marche)

45.Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categorie (Extraordinary Ale/Extraordinary Lager)

CARROBIOLO – PORCINI IMPERIAL STOUT (Monza, Monza Brianza – Lombardia)

Birra dell’Eremo – TRICK OR TREAT (Capodacqua, Perugia – Umbria)

CRAK Brewery – Giotto 2023 ( Campodarsego, Padova – Veneto)