Feel, Kitchen, Materia, Radici, Sereno e Sottovoce: la bibbia del Gambero Rosso incorona ben sei ristoranti comaschi

Como torna a far parlare di sé per la sua cucina e lo fa sull’edizione 2023 della Guida ai Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso presentata pochi giorni fa a Roma che premia, ancora una volta, la Lombardia e Como in particolare. Tra le 21 eccellenze segnalate nella nostra regione, infatti, ben sei sono i ristoranti del nostro territorio ad essersi aggiudicati le ambitissime “Forchette” della Bibbia dei buongustai.

Ad appuntarsi al petto ben due Forchette, su un massimo di tre, con i migliori punteggi, infatti, sono stati il ristorante Feel Como di via Diaz con lo chef Federico Beretta il Kitchen, ristorante dello Sheraton di Tavernola, con lo stellato Andrea Casali e il Materia di Cernobbio con l’altrettanto stellato Davide Caranchini.

A seguire, con un punteggio inferiore ma sempre con le due Forchette ben salde in pugno, il ristorante Radici di San Fermo della Battaglia con lo chef Mirko Gatti, Sereno al Lago di Torno dello chef stellato Raffaele Lenzi e il Sottovoce, ristorante rooftop dell’hotel Vista di piazza Cavour guidato dallo chef Stefano Mattara.