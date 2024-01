VIDEO La passeggiata dell’influencer svizzera sulle proibitissime aiuole di Villa Olmo. Verrà multata?

Lei si chiama Rachel Kaelin vive in Svizzera e sul suo profilo Instagram si definisce Traveller, Creative, Lifestyle e Storyteller da 758mila follower. Ama il Lago di Como, come ci segnala un nostro affezionato lettore a cui non è sfuggito l’ultimo video della prorompente bionda elvetica a Villa Olmo.

Video che però potrebbe creare un problema per Rachel. Il motivo? Una camminata nelle aiuole del parterre della Villa. Camminare sui prati fronte lago è infatti tra i divieti imposti dalla giunta Rapinese Vietato l’accesso ai prati vista lago, cani al guinzaglio e bici a mano: Villa Olmo, nuove regole del Comune di Como – ComoZero. Sarà rintracciata e multata come i furbetti del parcheggio in centro storico con targa Ticino?