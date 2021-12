Era in quarantena poiché risultato positivo al covid due giorni prima. Eppure ieri girava tranquillo in auto con la moglie per le strade di Asso, paese dove la coppia risiede.

Lo hanno beccato i carabinieri di zona durante i controlli programmati per garantire il rispetto delle misure anti pandemiche. Gli accertamenti sono in corso ma l’uomo, un cinquantenne, è stato denunciato in procura per violazione delle misure sanitarie.