Bazar dello spaccio nel bosco e machete d’ordinanza: l’operazione antidroga dei carabinieri nei boschi comaschi

L’attività di controllo del territorio da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù prosegue senza sosta anche nei primi giorni di gennaio 2026. Le operazioni, volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza stradale e urbana, hanno visto l’impiego coordinato delle stazioni territoriali e di reparti specializzati dell’Arma. In particolare, sono stati mobilitati gli Squadroni Eliportati “Cacciatori” e il 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, unità d’élite addestrate per intervenire in aree impervie e zone boschive.

Interventi nel Parco Lura tra Guanzate e Lurago Marinone

Durante un servizio mirato alla repressione del traffico di droga all’interno del Parco Lura, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno operato con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del 2° Nucleo Elicotteri. L’azione si è concentrata nelle aree ricadenti nei comuni di Guanzate e Lurago Marinone.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno individuato un uomo che è stato denunciato per l’inosservanza di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Como, precedentemente emesso dall’Autorità Giudiziaria. Nello stesso contesto operativo, le forze dell’ordine hanno individuato e smantellato un bivacco clandestino. La struttura era verosimilmente utilizzata come base logistica per le attività di spaccio, e la sua rimozione ha permesso il ripristino del decoro ambientale e della legalità nell’area protetta.

Sequestro di armi e droga a Cassina Rizzardi

Parallelamente alle attività nei boschi, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno condotto controlli nel comune di Cassina Rizzardi. Lungo la pubblica via, l’attenzione dei militari è stata attirata da un giovane che procedeva in evidente stato di agitazione.

A seguito di una perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di un machete, di una quantità di hashish e di un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di violazione della normativa sugli stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’insieme di questi interventi sottolinea la strategia dell’Arma dei Carabinieri basata su una presenza capillare e sull’integrazione tra le stazioni locali e i reparti speciali. L’obiettivo rimane la prevenzione del degrado e il contrasto incisivo ai fenomeni criminali per garantire la sicurezza della cittadinanza.