In provincia di Como il baby spacciatore con il coltello: fermato dai Carabinieri

Nella tarda serata di martedì 8 aprile, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno denunciato un diciassettenne residente nel comune per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una quantità significativa di hashish e marijuana, oltre a un coltello.

L’intervento dei militari è stato innescato dalla segnalazione di un borsello abbandonato in un campo situato in via Oscura a Cermenate. Giunti rapidamente sul posto indicato, i Carabinieri hanno notato la presenza del diciassettenne che si aggirava con un atteggiamento sospetto. Interrogato dai militari, il giovane non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla sua presenza in quel luogo isolato.