I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati chiamati oggi poco dopo le 13 per segnalazione incendio autovettura in via Leoni a Como. All’arrivo in posto si sono trovati davanti la più classica delle 500 ‘old style’ che è stata messa in sicurezza per un principio di incendio che era già stato prontamente spento dal proprietario del veicolo con un estintore. Non sono state segnalate persone coinvolte.