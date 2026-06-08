Como, maxi operazione tra Borghi, l’Ippocastano e i giardini di via Anzani. Sotto osservazione anche diversi negozi

Un servizio straordinario di controllo del territorio, come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato effettuato per contrastare il fenomeno della criminalità diffusa.

In tale ottica venerdì pomeriggio all’opera equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato, unitamente ad equipaggi dell’Ufficio di Gabinetto e della Squadra Volante della Questura di Como.

I controlli si sono concentrati nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria “Como Borghi”, in via Aldo Moro, nell’area Skate Park del parcheggio Ippocastano e nei giardini di Via Anzani. Nello specifico sono state identificate 82 persone, di cui 20 extracomunitari, 3 minori e 7 richiedenti asilo. Di queste, inoltre, 22 sono risultate gravate da precedenti di polizia. È stato altresì effettuato un posto di controllo in via D’Annunzio, con il conseguente controllo di 20 veicoli.

Gli equipaggi hanno anche effettuato un controllo in 5 esercizi commerciali tra via Leoni, via Anzani, via Viganò ed altri nella zona di Lipomo.

Durante il corso dell’attività è stato infine controllato un cittadino tunisino, con una nota di rintraccio in atto, cui è stato pertanto notificato un ammonimento per violenza domestica emesso il 2 aprile scorso.