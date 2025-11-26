Whatsapp Facebook-f Instagram

Como, sfreccia in auto e viene fermato: “E’ il compleanno della mia fidanzata”. Ma lo svizzero aveva 28 chili di hashish in auto (video)

  • 12:41

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i finanzieri del gruppo di Ponte Chiasso hanno fermato un’auto condotta da un giovane che stava percorrendo, nel comune di Colverde – zona di vigilanza doganale – la Strada Provinciale n. 19 a velocità sostenuta, effettuando diversi sorpassi azzardati e pericolosi.

Una volta fermato, il conducente, residente in Svizzera, si giustificava riferendo di essere “di fretta” poiché diretto al festeggiamento del compleanno della fidanzata. A sostegno del racconto, mostrava anche un sacchetto regalo con la scritta “Buon Compleanno”.

Durante il controllo, tuttavia, i militari, notando un ingiustificato stato di agitazione del fermato decidevano di appurare cosa ci fosse nel sacchetto; all’interno di quest’ultimo non vi era alcun regalo, bensì una scatola di scarpe contenente buste di plastica con sostanza stupefacente rivelatasi poi, all’esito dei preliminari test, hashish.

Dopo averlo accompagnato in caserma, i militari hanno avviato una più approfondita ispezione del trovando nell’auto ulteriori quantitativi della medesima sostanza, suddivisi in ovuli e panetti, per un peso complessivo di circa 28 chilogrammi.

Il giovane è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

