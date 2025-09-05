E’ record in centro storico a Como: auto tedesca non solo in divieto di sosta ma nella Ztl e pure sotto un semaforo

Non ha mai fine lo sgradevolissimo malcostume dei turisti stranieri che utilizzano la città come il proprio box di casa. I divieti di sosta non si contano da anni così come l’utilizzo dei parcheggi riservati ai residenti e gli ingressi abusivi in città murata.
Bisogna dire però che oggi si è battuto ogni record: ecco nelle immagini inviate da un lettore l’auto di targa tedesca in divieto di sosta sotto il semaforo di via Fontana, piena Ztl. Anche volendo ci vuole impegno per inanellarne tante. [Per contributi, segnalazioni, reazioni e opinioni: redazionecomozero@gmail.com, il numero Whatsapp 348.6707422 o la pagina dei contatti].