Incredibile a Como: auto ticinese parcheggiata in mezzo alla via, transito bloccato

Ha piantato l’auto di targa ticinese in mezzo alla strada e se ne è andato. E’ successo stamattina a Ponte Chiasso come ci segnala con vocali e foto un lettore (con cui ci scusiamo, il messaggio è di stamani alle 7 ma lo abbiamo visto solo ora, ci era sfuggito).

Racconta: “Vi ho mandato delle foto, questa storia è fantastica. Siamo Ponte Chiasso in via Bellinzona e nella foto si vede la svolta su via Silva dove qualcuno ha pensato bene di lasciare quell’auto. Non è una fermata è proprio un parcheggio definitivo, blocca la circolazione, c’è un signore che deve passare con l’auto (vedi foto di copertina, Ndr) per andare a lavorare a Lugano ma è ferma, tra l’altro è preoccupato, ha il turno in Hotel e teme di perdere il lavoro. Abbiamo chiamato la polizia Locale ma non ha, ci hanno girato alla Polizia di Stato. Gli addetti alla raccolta rifiuti peraltro non sono riusciti a entrare”. Alle 8.20 l’auto non c’era più ma il lettore non ha visto se fosse tornato il proprietario o se fosse arrivato il carro attrezzi.

