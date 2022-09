I vigili del fuoco di Como sono intervenuti questa mattina al 118 in via Santo Garovaglio per soccorrere persona in una abitazione al 6 piano di un’abitazione. Una signora 87 enne caduta in casa con probabili fratture aveva bisogno di essere portata in ospedale. Così è stata recuperata con con l’autoscala e portata a quindi affidata ai sanitari.