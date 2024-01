VIDEO Brienno, due turiste si perdono sul Monte Caprino nel torrente: ore per salvarle

Intervento di soccorso ancora in fase di espletamento, iniziato dalle ore 15 circa di oggi su richiesta del 118, per la ricerca e il soccorso a due ragazze, turiste straniere, che hanno smarrito il sentiero in Brienno località monti di Caprino, inforrate nel torrente Valle Quai della Gatta del Nus, già teatro di altri episodi analoghi.

Nel video si vede il recupero effettuato dai vigili del fuoco specialisti SAF del comando di Como intervenuti con l’elicottero Drago del nucleo Vigili del fuoco di Malpensa. Le ragazze non sono ferite e sono state trasportate all’elisuperficie Comacina dove le aspettava l’ambulanza.