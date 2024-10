A Como il grande concorso fotografico che celebra il ‘900 italiano: la quarta edizione di Photomaarc

Il Concorso nazionale annuale Photomaarc, giunto alla quarta edizione, è ideato e prodotto dall’associazione Made in MAARC per promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico del ‘900 italiano che vede Como primeggiare per l’importanza degli architetti e la qualità delle opere realizzate nel proprio territorio. Ogni edizione è caratterizzata dalla scelta di una diversa tipologia di edifici, includendo opere riconducibili a linguaggi molto diversi tra loro, che spaziano dal razionalismo, al classicismo fino al monumentalismo più retorico. Per questo lavoro di mappatura a livello nazionale, Photomaarc si rivolge a un pubblico non solo di settore, ma a tutti i cittadini interessati alla fotografia come strumento di indagine e conoscenza delle città, dello spazio urbano e dell’architettura nel suo rapporto con l’ambiente e il paesaggio.

La quarta edizione di Photomaarc, “1920/1950 Luoghi della memoria: monumenti commemorativi, sacrari, ossari, parchi della rimembranza”, propone un tema dalle forti implicazioni emotive, legato all’architettura e alla storia del nostro Paese, e cioè quello delle diverse tipologie di monumenti nati per ricordare i caduti dei due grandi conflitti mondiali del ‘900, di cui abbiamo in città e provincia esempi notevoli. Il vasto programma interessò tutta l’Italia, dal Friuli alla Sicilia, e nell’arco di trent’anni sui luoghi delle battaglie, nelle città, nei paesi, nelle piazze, nelle strade, nei cimiteri vennero costruite diverse migliaia di monumenti tra cui Photomaarc 2024 ha selezionato un elenco di 412 opere realizzate tra il 1920 e il 1950 in 101 province.

La premiazione e gli eventi collaterali si svolgeranno nel fine settimana dall’11 al 13 ottobre, iniziando dai contributi realizzati dagli studenti delle scuole medie superiori a cui Photomaarc vuole offrire uno spazio speciale. Essi infatti avranno a disposizione il pomeriggio di venerdì 11 ottobre per condurre le visite guidate al Monumento ai Caduti, proporre un reading sul tema del Concorso, presentare alcuni lavori video-fotografici che saranno proiettati sulla facciata della Casa del Fascio per tutta la notte.

La giornata di sabato 12 ottobre vedrà protagonisti i concorrenti vincitori del Concorso. Presso la sede dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Como al mattino si svolgerà la premiazione alla presenza dei Giurati: Silvia Camporesi (artista e fotografa), Ernesto D’Alfonso (architetto, già professore ordinario e coordinatore del dottorato di progettazione architettonica e urbana del Politecnico di Milano), Lorenzo Degli Esposti (architetto e dottore di ricerca in progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano), Barbara Palazzi (fotografa e redattrice), Giovanna Saladanna (architetto, grafica e socio fondatore di Made In MAARC). Quest’anno si è classificato al 1° posto Jacopo Rimedio, al 2° Federico Rinoldi, al 3° Massimo Facco; mentre le quattro menzioni sono state assegnate a Claudio Fornaciari, Gabriele Gentile, Federico Rinoldi, Claudio Zanirato) e le quattro segnalazioni a Davide Bordogna, Massimo Facco, Claudio Fornaciari, Francesca Viganò.

Seguirà la tavola rotonda sui temi proposti dal Concorso a cui parteciperanno, oltre ai Giurati, Roberto Borghi (critico d’arte e curatore di mostre d’arte contemporanea) e Alberto Ferlenga (architetto, accademico di S. Luca, già rettore IUAV Venezia e direttore della Triennale di Milano settore Architettura).

Come di consueto le foto dei vincitori e le ulteriori 40 foto selezionate dalla Giuria tra tutte quelle pervenute verranno proiettate sulla facciata della Casa del Fascio per tutta la notte per comunicare in modo allargato e con immediatezza i risultati del Concorso.

La serata si chiuderà sotto i portici del Broletto con il concerto di due gruppi musicali: Cucina Sonora, nata da un’idea di Pietro Spinelli, pianista di formazione classica che dopo il diploma in conservatorio cerca nuove sperimentazioni sonore nell’ambito dell’elettronica, e Planet Opal gruppo di musica elettronica formato da Giorgio Assi (produttore, sintetizzatori e voce) e Leonardo De Franceschi (batteria e percussioni che si ispirano alla scena post-punk che ri- codificano in chiave sound-system.

Photomaarc chiuderà l’edizione 2024 domenica 13 ottobre al Monumento ai Caduti, con l’esibizione in concerto dell’Ensemble Giovanile Baradello, in collaborazione con la Famiglia Comasca, e la visita guidata al Monumento.

