A Como il premio internazionale di letteratura: i nomi dei vincitori. E alla grandissima scienziata l’alto riconoscimento

Ieri, sabato 9 novembre, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, sono stati annunciati dalla Giuria i vincitori delle diverse sezioni dell’XI edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como: Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni si sono aggiudicati il riconoscimento per narrativa edita, Giorgio Zanchini per la saggistica edita, Alessandro Catà per la poesia edita, Anna Vullo per la sezione bambini e ragazzi, Vito Tartamella nella sezione giornalismo, Gianluca Baldassarre nella sezione autobiografia, Fabio Dani per il multimediale, Marco Valle per l’opera a tema, Francesca Mautino per l’opera prima. Per la narrativa inedita i vincitori ex equo sono Ermanno Giraudo e Guglielmo Stefano, Riccardo Di Vincenzo per il racconto inedito e per l’opera dall’estero Tom Hofland. Nella sezione biografia vincono ex equo Enrico Rotelli e Daniela Musini mentre nella sezione poesia inedita è stata premiata Monica Chiurazzi.

Il Premio alla Carriera 2024 è stato assegnato ad Amalia Ercoli Finzi prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica nel 1962, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali; consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA.

Il Premio e la Giuria anche per l’edizione 2024 hanno conferito riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e hanno assegnato ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi complessivo di 30. 000 euro, inoltre è stato dato un contributo speciale all’associazione di volontariato e promozione sociale Auser.

Il Premio Letterario Città di Como, patrocinato dal Comune di Como, dalla Regione Lombardia e da altre importanti istituzioni pubbliche e private, è nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico e oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani. Le iscrizioni di quest’anno sono state oltre 2.300.

La rosa dei vincitori delle diverse sezioni del Premio è così composta

AUTOBIOGRAFIA

Baldassarre Gianluca, Storie di un medico, Gruppo Albatros Il Filo , 2023

BAMBINI E RAGAZZI

Vullo Anna, Noi, soli nella giungla, Salani, 2024

GIORNALISMO

Tartamella Vito, Se l’Italia continuasse a non far figli… Focus, 2024

BIOGRAFIA

ex aequo

Rotelli Enrico, Nanda e io. I miei anni con Fernanda Pivano, La nave di Teseo, 2023

Musini Daniela, Le incantatrici. 33 donne che hanno sedotto il mondo, Piemme, 2023

NARRATIVA EDITA

D’Ercole Saverio – Moliterni Roberto, La luce nella masseria, Mondadori, 2024

OPERA DALL’ESTERO

Hofland Tom, Il cannibale, Carbonio Editore, 2024

NARRATIVA INEDITA

ex equo

Giraudo Ermanno, Non esiste la pioggia in inverno Romanzo

Guglielmo Stefano, Le lettere nere Romanzo

MULTIMEDIALE

Dani Fabio, Reportage Sud Sudan. Alba al Mundari Cattle Camp Inedito

OPERA PRIMA

Mautino Francesca, Qualcuno che conoscevo, Longanesi, 2024

RACCONTO INEDITO

Di Vincenzo Riccardo, L’aviatore

POESIA INEDITA

Chiurazzi Monica, Poesie milanesi, 15 poesie

SAGGISTICA

Zanchini Giorgio, La cultura nei media. Dalla carta stampata alla frammentazione digital, Carocci, 2024

POESIA EDITA

Catà Alessandro, Alla fine del giorno Moretti & Vitali, 2023

OPERA TEMA

Valle Marco, Viaggiatori straordinari. Storie, avventure e follie degli esploratori italiani, Neri Pozza, 2024

TARGHE PREMIO GIURIA

MAURIZIO MORO SGUARDI DI RIGUARDO DAL CIELO FOTOGRAFIA MULTIMEDIALE

MAURIZIO GIUNCO LA BARCA E IL MARE REPORTAGE MULTIMEDIALE

BONACINI CARLO LUISA E LA SUA AFRICA ARTESTAMPA NARRATIVA EDITA

CACCAVALLE MARIA TERESA Donne nel tempo e oltre il tempo CARCERE VIAGGIO

AMBROSIO FRANCO Wir sind so weit – storia di una famiglia ebraica nell’Europa nazista Il Faggio 2013 SAGGISTICA STORICO

Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como non si limita a celebrare i migliori autori, ma offre al pubblico l’opportunità di immergersi in un mondo di enigmi e misteri irrisolti. Dopo la suggestiva serata di premiazione, il Premio prosegue con una giornata dedicata all’esplorazione dei lati più oscuri della realtà, attraverso incontri, dibattiti e attività coinvolgenti. L’Appuntamento è per sabato 16 Novembre 2024 allo Yacht Club – Como.

VIAGGIO NEL MISTERO: indagine su misteri e casi irrisolti

Il programma:

09:45 Apertura al pubblico

10:00 Il fascino del mistero -Paolo Attivissimo (giornalista scientifico)

10:30 I delitti di Jack lo Squartatore -Marianna Cuccuru (esperta in criminologia)

11:00 Ettore Majorana, il genio svanito nel nulla -Stefano Covino (astrofisico INAF)

11:30 I misteri nell’arte -Pierluigi Panza (giornalista, critico d’arte)

12:00 Domande del pubblico

12:30 Pausa pranzo

14:30 L’armata perduta di Cambise -Marco Castiglioni (giornalista, Dir. Museo Castiglioni)

15:00 Volo MH 370, enigma ad alta quota -Fabrizio Bovi (giornalista scientifico)

15:30 Il caso Dyatlov, morti misteriose sugli Urali -Rodolfo Rolando (direttivo CICAP)

16:00 Domande del pubblico

16:30 Fine lavori