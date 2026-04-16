Colpaccio clamoroso del Cinema Astra di Como: sul palco c’è Alessio Boni

Alessio Boni arriva al Cinema Astra di Como per presentare il suo ultimo film Don Chisciotte, in cui naturalmente interpreta l’eroe di Cervantes nella versione diretta da Fabio Segatori.

Sabato 25 aprile, alle ore 20:30, l’attore bergamasco, noto al pubblico per tanti suoi ruoli in tv, cinema e teatro, sarà sul palco del Cinema Astra per una chiacchierata, moderata da Grazia Villa, su questa sua nuova interpretazione del celebre condottiero sognante a cui evidentemente si sente molto legato. Nel 2020 infatti portò al Teatro Sociale di Como il suo spettacolo teatrale Don Chisciotte e sarà quindi interessante scoprire analogie e differenze con il film, distribuito da Baby Films, in cui recita al fianco di Fiorenzo Mattu (nel ruolo di Sancio Panza) e Angela Molina.

I biglietti sono già disponibili all’acquisto in cassa al cinema oppure online a questo link (tariffe abituali cinema; per volere del distributore non saranno validi i biglietti omaggio).

Il film Don Chisciotte sarà in replica anche nei giorni successivi: domenica 26 aprile alle 15:30, lunedì 27 aprile alle 15:30 e alle 20:30, mercoledì 29 aprile alle 18:00.

Dopo il musicista Giovanni Allevi lo scorso novembre, i registi Giovani Esposito, Daniele Vicari e tra poco (martedì 21 aprile) Alberto Palmiero, un’altra occasione di cinema “dal vivo” per gli spettatori del Cinema Astra, sempre attento ad accompagnare a una programmazione di qualità nuovi incontri e approfondimenti.

DON CHISCIOTTE. Un film drammatico di Fabio Segatori con Alessio Boni, Fiorenzo Mattu, Angela Molina, Marcello Fonte, Galatea Ranzi, Carlo De Ruggieri – Italia, durata 112 minuti.

Don Alonso Quijano, impazzisce per i romanzi cavallereschi e decide di farsi cavaliere errante. Diventa Don Chisciotte della Mancia, elegge a dama la contadina Dulcinea e trascina con sé il rozzo Sancio Panza, sedotto dalla promessa di un’isola da governare. Tra locande scambiate per castelli, mulini trasformati in giganti e beffe crudeli di nobili annoiati, il visionario cavaliere combatte per la libertà e la giustizia, collezionando sconfitte. Eppure, dietro la follia, c’è una purezza che disarma: Don Chisciotte fa solo il bene, anche quando il mondo lo deride.