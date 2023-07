Como, Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, sempre insieme con OperaLombardia: il programma 2023/’24

OperaLombardia: cinque Teatri di tradizione (il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como / AsLiCo, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia), tra i più belli del Nord Italia, continuano la collaborazione con la stagione 2023/2024, un cartellone affrontato e proposto sempre in maniera virtuosa, che premia l’ottimizzazione dei costi e la condivisione di idee, risorse, progetti, palinsesti, un fiore all’occhiello che fa sistema sul territorio, grazie al prezioso sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

I nuovi allestimenti, pensati per la stagione 2023/2024, cominciano con L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi (che ha debuttato lo scorso 16 giugno all’interno del Festival Monteverdi di Cremona), coprodotta con Teatro Verdi di Pisa e Teatro Alighieri di Ravenna.

Il 20 luglio aprirà la Stagione Opera e Balletto 2023 nell’anno della Capitale Italiana della Cultura un titolo molto caro al Teatro Grande di Brescia, Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore, in coproduzione con Teatro del Giglio di Lucca e Estonian National Opera.

Il 28 settembre debutterà al Teatro Sociale di Como un classico del repertorio mozartiano Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Faranno parte del cast vincitori e finalisti delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo che saranno diretti dal M° James Meena, stimato direttore d’orchestra, che guiderà la compagnia anche in alcune recite in programma al Teatro di Opera Carolina di Charlotte nell’aprile 2024, con cui è coprodotta l’opera, insieme alla Fondazione Teatro Verdi di Trieste.

Titolo assente per diversi anni dai palcoscenici lombardi: Luisa Miller (debutto il 27 ottobre a Como), di Giuseppe Verdi andrà in scena in un nuovo allestimento, coprodotto dai Teatri di OperaLombardia insieme a Opéra Grand Avignon, Opéra de Tours, Teatr Wielki Poznan e Opera Slaska Bytom

Infine ancora Giuseppe Verdi con Don Carlo che partirà col nuovo allestimento dal Teatro Fraschini di Pavia il 17 novembre.

Si conferma anche per questa stagione la collaborazione con I Pomeriggi Musicali, diventata negli anni l’orchestra partner del Circuito e un eccellente accompagnamento musicale delle diverse produzioni.

PROGETTO OPEN

La Stagione di OperaLombardia si conferma un progetto attento anche alle tematiche dell’inclusione e dell’accessibilità. Il progetto OPEN dedicato a persone con disabilità sensoriali (cieche e sorde) –

ideato dalla Fondazione del Teatro Grande nel 2017 – dallo scorso anno coinvolge anche il Teatro Sociale di Como e il Teatro Ponchielli di Cremona. Per la Stagione 2023/2024 il progetto OPEN renderà accessibile i titoli Don Carlo e Madama Butterfly, attraverso sovratitoli, audiodescrizioni e percorsi multisensoriali che verranno organizzati nelle città aderenti.

Al Teatro Grande di Brescia saranno accessibili anche gli altri titoli della Stagione rappresentati.

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO DI REGIA PER LA BOHÈME

Oltre ai numerosi cantanti che sono diventati famosi, OperaLombardia ha dato l’opportunità a direttori d’orchestra, registi (come Francesco Micheli, Serena Sinigaglia, Federico Grazzini, Davide Livermore, Leo Muscato, e tra i più recenti Stefano Simone Pintor, Daniele Menghini, Luca Baracchini), scenografi e costumisti di farsi apprezzare nelle produzioni del circuito.

Sono state diverse le possibilità che negli anni OperaLombardia ha dato a giovani team creativi di rivelare professionalità e creatività. La prossima occasione sarà il bando per la selezione di un progetto di regia per la coproduzione de La bohème di Giacomo Puccini per OperaLombardia nell’ambito della Stagione d’Opera 2024-2025, in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Parma e in collaborazione con Opera Europa.

Il bando è rivolto a un team creativo Under35. Il termine per le iscrizioni è il 30 dicembre 2023.

75° EDIZIONE DEL CONCORSO ASLICO PER GIOVANI CANTANTI LIRICI

Il concorso AsLiCo, giunto alla 75ma edizione, ha costituito il punto di partenza per la carriera di innumerevoli cantanti lirici. Il bando sarà pubblicato sul sito www.aslico.org . Le iscrizioni saranno aperte dal 16 ottobre al 30 novembre 2023. Dopo le preselezioni che si terranno in autunno in varie città europee, le fasi eliminatorie avranno luogo a Como dal 4 al 7 gennaio 2024. I vincitori prenderanno parte alle attività formative dei corsi organizzati da AsLiCo Academy, al termine dei quali prenderanno parte alle produzioni operistiche della Stagione 2024 e 2025 nei teatri di OperaLombardia.

Da pochi mesi, grazie alla collaborazione con la Beha Philharmonic Orchestra, è stato creato un nuovo “dipartimento” asiatico del Concorso AsLiCo, ASLICO ASIA (con un sito creato ad hoc www.aslicoasia.org ) e a novembre saranno organizzate in Corea delle preselezioni e una finale alle quali assisterà una delegazione della Giuria italiana. I cantanti selezionati avranno poi accesso alle fasi eliminatorie del Concorso che verranno effettuate al Teatro Sociale di Como a gennaio, in vista della finale del 7 gennaio 2024.

WORLD OPERA DAY

Tra le novità di questa stagione, gli eventi organizzati per il World Opera Day. I Teatri del circuito di OperaLombardia si uniranno per un concerto (a ingresso gratuito, previa prenotazione a operalombardia@regione.lombardia.it ), venerdì 20 ottobre, alle ore 20.30, al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, con una selezione di arie tratte dai titoli coprodotti dal circuito.

Lo stesso giorno, alle ore 17.30, vi sarà un laboratorio, sempre a ingresso gratuito (previa prenotazione a operalombardia@regione.lombardia.it ), per bambini dai 6 ai 12 anni. Sarà questa un’anteprima dei progetti di Opera Education che per l’anno 2023/24 presenta l’opera Turandot di Giacomo Puccini in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore. L’opera viene declinata nei vari progetti di spettacolo e formazione, adattati per le diverse fasce d’età: Opera -9 (per le famiglie in dolce attesa), Opera baby (da 6 a 36 mesi), Opera kids (da 3 a 6 anni), Opera domani (da 6 a 12 anni), Opera smart (fino agli under30).

Il laboratorio intreccerà racconto, ascolto, gioco musicale e canto, permettendo la scoperta di una delle favole in musica più conosciute e affascinanti: Turandot.

Si tratta di due importanti appuntamenti, destinati alle famiglie e agli appassionati d’opera della nostra Regione, voluti non solo per festeggiare insieme questa importante ricorrenza istituita da Opera Europa e Opera America e per sancire una strategia culturale che coinvolge cinque realtà lombarde molto suggestive e attive (il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona il Teatro Fraschini di Pavia), ma per i quali la Regione Lombardia ha generosamente messo a disposizione logistica, coordinamento, condivisione, per promuovere le stagioni di cinque capoluoghi importanti e sempre più richiesti da un turismo consapevole, che in realtà forgiano, con le loro specifiche competenze, un’unica stagione, solida e artisticamente curata: OperaLombardia.

Tutte le iniziative si avvalgono del sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Ministero della Cultura.

