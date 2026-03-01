Whatsapp Facebook-f Instagram

Cultura e Spettacolo

Da Turner a Volta fino alle puntate social sul Risorgimento: i prossimi 3 anni di cultura a Como

  • 17:54

La giunta del comune di Como ha approvato il nuovo Piano di sviluppo pluriennale per i Musei civici. Nel documento, si tratteggia l’orizzonte culturale della città, sia per l’ultimo anno e mezzo dell’attuale mandato, sia con uno sguardo anche al dopo (in continuazione politica o meno). Non mancano alcune anticipazioni nel cartellone, che alleghiamo integralmente di seguito.

Anno 2026

  • Bruno Bordoli, Pinacoteca
  • Progetto Tate: J.M.W. Turner, Pinacoteca e Broletto
  • Progetto Tate: Jim Lambie e David Batchelor, San Pietro in Atrio
  • Antonio Sant’Elia. Documentare, valorizzare: tra ricerca e progettazione digitale, Pinacoteca e Accademia di Brera
  • Omaggio a Francesco Somaini, Pinacoteca
  • Il collezionismo: la Mesopotamia, San Pietro in Atrio
  • Attività verso le Celebrazioni Voltiane
  • Alla scoperta del patrimonio storico: presentazione del libro di Paolo Rumiz Bella e perduta: Canto dell’Italia garibaldina (per il 165° Unità d’Italia)

Anno 2027

  • Carla Prina, Pinacoteca e Spazio Officina Chiasso
  • Antonio Sant’Elia. Documentare, valorizzare: tra ricerca e progettazione digitale, Pinacoteca e Accademia di Brera
  • Il collezionismo: Garovaglio e l’antico Egitto, San Pietro in Atrio
  • Celebrazioni Voltiane
  • Alla scoperta del patrimonio storico: puntate social sui luoghi del Risorgimento

Anno 2028

  • Carla Badiali, Pinacoteca
  • Pinacoteca contemporanea
  • Il collezionismo: il Sepik e l’arte della Nuova Guinea, San Pietro in Atrio
  • Celebrazioni Voltiane: l’energia dell’innovazione scientifica (con possibili collaborazioni pubblico-private per valorizzare l’eredità voltiana)
  • Alla scoperta del patrimonio storico: 180° delle Cinque Giornate, 80° entrata in vigore della Costituzione.
