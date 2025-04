Emozione alla Caserma Montebello: donato ai Carabinieri il quadro del Santo Protettore del Maestro Monaldi

Il 7 aprile 2025, al Comando Legione Carabinieri Lombardia, nella Caserma Montebello di Milano, si è svolta una significativa cerimonia per la benedizione di un quadro raffigurante San Giovanni Gualberto, Santo Protettore dei Carabinieri Forestali.

L’opera, realizzata dal Maestro Marco Monaldi, pittore dell’Arma dei Carabinieri, residente in provincia di Como, è stata donata al Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia su commissione.

La cerimonia è stata celebrata dal Cappellano Militare, Frà Cesare Bedognè. Il quadro raffigurante il Santo Protettore verrà esposto permanentemente all’interno della cappella della caserma e sarà portato in pellegrinaggio in Lombardia in occasione della commemorazione di San Giovanni Gualberto, il 12 luglio di ogni anno.

All’evento hanno partecipato numerosi ufficiali in servizio, tra cui il Generale Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia e il Generale di Brigata Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, che ha presieduto la cerimonia insieme ai suoi collaboratori.

A conclusione della cerimonia, il Maestro Monaldi, artista che infonde nell’arte la sua anima, ha annunciato la realizzazione di un ulteriore quadro raffigurante San Giovanni Gualberto. Quest’opera sarà donata il 12 luglio, in occasione della Festa dei Forestali d’Italia, durante la celebrazione in memoria del Santo Patrono presso l’Abbazia di Vallombrosa, nell’Appennino toscano.