Gli addobbi magici del Natale e una serata evento: sul Lago di Como si aprono due ville capolavoro del Fai

In occasione del Natale 2024, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali che testimoniano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.

I giorni di festa, trascorsi insieme alle persone a noi più care, sono un’ottima opportunità per visitare i Beni del FAI in tutta Italia, addobbati e decorati per le festività natalizie, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità grazie alle numerose iniziative a tema che verranno organizzate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, ville e palazzi signorili apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali e tanto altro.

Fino a lunedì 6 gennaio 2025 sono in programma oltre 40 eventi che coinvolgeranno 22 Beni FAI, dal Trentino alla Sicilia, e potranno regalare preziosi momenti di serenità e arricchimento culturale, da condividere con parenti e amici. Tanti gli appuntamenti che vedranno protagonisti i Beni del FAI in Lombardia, da Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani a Milano alle ville in provincia di Como – Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda – dai Beni a Varese e provincia – Villa e Collezione Panza a Varese, Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Casa Macchi a Morazzone – a Palazzo Moroni a Bergamo.

Questo il calendario delle iniziative organizzate nei Beni del FAI in provincia di Como:

VILLA DEL BALBIANELLO, TREMEZZINA

Aspettando il Natale: la Notte dei Presepi

30 novembre (serata inaugurale) e 7 dicembre, dalle ore 17 alle 20.30

Dopo l’evento di sabato 30 novembre (serata inaugurale), il 7 dicembre Villa del Balbianello a Tremezzina, elegante e romantica dimora del XVIII secolo da cui si godono scorci incantati del Lario, ospiterà “La Notte dei Presepi”, un’occasione speciale per ammirare l’esposizione dei manufatti a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra fino al 6 gennaio.

Durante le due serate, dopo la visita della Loggia Durini, del Museo delle Spedizioni e della Stanza dell’Arte Primaria, i visitatori potranno apprezzare nella Loggia Segrè due scene che celebrano la tradizione presepiale italiana: l’Adorazione dei Magi e Gloria degli angeli, opera del maestro presepista Giuseppe Ercolano, che è un tributo alla Natività in perfetto stile napoletano e La Vigilia di Natale, scena ambientata nella Como di fine Ottocento dove, sullo sfondo di Piazza San Fedele, una famiglia lombarda si riunisce nel rito della preparazione del presepe. In entrambe le giornate, l’evento sarà allietato da musica natalizia e alle ore 18.30 verranno offerti al pubblico panettone e vin brûlé.

Con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni e prenotazioni: www.villadelbalbianello.it; email: faibalbianello@fondoambiente.it; tel. 0344.56110.

VILLA FOGAZZARO ROI, ORIA – VALSOLDA

Aspettando il Natale in Villa Fogazzaro Roi

1 e 14 dicembre, dalle ore 10 alle 17

Dopo l’appuntamento del primo dicembre, sabato 14 dicembre torna la visita guidata a Villa Fogazzaro Roi addobbata in veste natalizia, alla scoperta di questa dimora della borghesia ottocentesca affacciata su un angolo intatto del Ceresio, dove si respirano le atmosfere di “Piccolo mondo antico” di Antonio Fogazzaro, che tanto la amò.

Sabato 14 dicembre alle ore 14 verranno organizzati laboratori per bambini per la costruzione di una lanterna natalizia da portare con sé in un percorso itinerante all’interno del borgo di Oria, condotto da un attore che, tra sorprese e intrattenimenti musicali, farà immergere i più piccoli nelle magiche atmosfere del Natale. Al termine delle attività, alle ore 16.30 piccola merenda natalizia.

Con il Patrocinio del Comune di Valsolda. Per informazioni e prenotazioni: www.villafogazzaroroi.it; email: faifogazzaro@fondoambiente.it; tel. 0344.536602.

I visitatori potranno inoltre curiosare nei Negozi FAI di Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro Roi, lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni del Fondazione, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno delle attività del FAI volte alla tutela e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto. Per informazioni, orari e prezzi e per prenotazioni: www.aspettailnataleconilfai.it