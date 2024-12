In provincia di Como la prima edizione della fiera di libri e scrittori indipendenti: ed è un successo

Si è svolta in provincia di Como, domenica 1 dicembre 2024, alla Casa del Combattente di Mozzate, la prima edizione di GoodBooks. Fiera dei libri e degli scrittori indipendenti.

Grazie all’organizzazione del Comune di Mozzate (Como) in collaborazione con GoodBooks (portale dedicato al self publishing) per la prima volta in Italia una manifestazione indipendente ha voluto riservare tutto lo spazio unicamente agli autori autoprodotti e self-publisher.

In fiera erano presenti una quarantina di espositori tra cui molti autori della zona, altri dal varesotto, dall’alto milanese, dal comasco e da Milano e provincia. I visitatori hanno potuto incontrare e apprezzare anche autori provenienti da altre province della Lombardia (Pavia, Brescia, Bergamo) e da altre regioni italiane (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto) e persino dalla Svizzera (Zurigo).

Il pubblico numeroso e interessato ha trovato libri di qualità e scrittori che hanno dimostrato professionalità, disponibilità e voglia di incontrare il pubblico creando un clima di collaborazione e solidarietà reciproca in un ambiente positivo e accogliente.

Visto il grande successo riscontrato da questa prima edizione gli organizzatori sono già al lavoro per dar vita alla seconda edizione della fiera (si può rimanere aggiornati visitando il sito ufficiale della fiera al link: https://goodbooksfiera.wordpress.com).

Per restare aggiornati sui progetti legati al self publishing e su tutte le nuove iniziative è possibile visitare i siti ufficiali: GoodBooks e GoodBooks. Fiera dei libri e degli scrittori indipendenti.