La storia, il fascino, i grandi protagonisti della Centomiglia sul Lago di Como: mostra imperdibile allo Yacht Club

Lo Yacht Club Como presenta “CENTOMIGLIA STORIES EXPERIENCE”: un viaggio immersivo nella storia della nautica sul Lario. L’iniziativa accompagna l’avvicinamento alla 76ª edizione della Centomiglia del Lario, l’iconica gara di motonautica, in programma a ottobre 2025, punto di riferimento nazionale e internazionale.

“CENTOMIGLIA STORIES EXPERIENCE” verrà inaugurata giovedì 4 settembre alle ore 19,30 presso la splendida clubhouse affacciata sul lago dello Yacht Club Como, situata in Viale Puecher 8.

Il progetto culturale è realizzato in collaborazione con il Museo della Barca Lariana. Curatori della mostra sono Gianfranco Casnati ed Emanuele Seghetti. Una serie di pannelli con foto e documenti originali e testimonianze esclusive guiderà alla scoperta della storia della nautica sul Lario, dai tempi antichi fino ad oggi. “CENTOMIGLIA STORIES EXPERIENCE” è pensata per far scoprire ai comaschi e a chi visita Como di scoprire uno dei tratti caratteristici del Lario, da sempre culla della vela e della motonautica. Basti pensare che proprio il Lago di Como è stato il primo teatro di regate veliche in Italia ed è stato la culla della motonautica.

Centrale il ruolo dello Yacht Club Como MILA C.V.C.

Fucina di campioni e propulsore di iniziative che hanno fatto la storia: dal 1949 la Centomiglia del Lario e, dal 1950, prima scuola di vela in Italia su iniziativa del Commodoro Pelloli. L’esposizione si terrà presso la prestigiosa sede dello Yacht Club e resterà visitabile anche nelle prossime settimane e permetterà di scoprire le storie di campioni e costruttori come Molinari, Verga, Abbate e di tutti i pionieri che hanno reso immortale la nautica del Lago di Como nel mondo.

“CENTOMIGLIA STORIES EXPERIENCE” è un tributo al lago, alle sue sfide e ai suoi protagonisti: un’occasione unica per appassionati della nautica, amanti della storia locale e nuove generazioni. L’evento accompagna verso la 76esima edizione della Centomiglia del Lario”.

“Abbiamo in programma numerose iniziative in cui cultura e sport si fondono per celebrare una storia gloriosa – dice il Presidente dello Yacht Club Como, Gioacchino Favara – È la vita di un Club che ha dato a Como ed all’Italia oltre 100 titoli tra Mondiali ed Europei, con innumerevoli vittorie e primati che spaziano dalla motonautica alla vela. Questa tradizione di eccellenza è una presenza che da sempre contribuisce a rendere unico il fascino del Lago di Como e che, con orgoglio, ha sostenuto e accompagnato la cantieristica del Lario nella sua affermazione mondiale”.

L’evento è realizzato con la sponsorizzazione di Simedil S.r.l., Italy Comunica, Como Comunica. Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Cernobbio, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Dettagli dell’Evento:

• Titolo: CENTOMIGLIA STORIES EXPERIENCE

• Luogo: Yacht Club Como, Via Puecher, 8, 22100 Como CO

• Data: dal 4 settembre 2025

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito