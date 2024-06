Una mostra sublime sul Lago di Como: al Museo del Paesaggio il Lario che incantò i viaggiatori del mondo

Il Museo del Paesaggio del Lago di Como (Villa Mainona-Tremezzina) ospiterà, a partire dal 22 giugno, una raffinata mostra dal titolo Paesaggio sublime. Il Lago di Como all’epoca di Giovanni Battista Sommariva. 1801-1826, in cui sarà presentata una selezione di 39 acquerelli e stampe di autori italiani e stranieri, in parte esposti per la prima volta al pubblico, che illustrano in maniera affascinante alcune delle mete maggiormente ricercate e apprezzate in quel periodo dai viaggiatori che raggiungevano le sponde del lago.

L’evento, curato da Fabio Cani e Marco Leoni, è realizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco e in collaborazione con Villa Carlotta che nello stesso periodo propone la mostra L’Olimpo sul lago. Canova, Thorvaldsen, Hayez e i tesori della Collezione Sommariva, incentrata sulla figura di Giovanni Battista Sommariva, abile politico e raffinato collezionista.

Le vedute esposte risalgono soprattutto al periodo compreso fra il 1801 e il 1826, durante il quale Sommariva acquistò e rinnovò la sua residenza di Tremezzo, in cui accolse la sua magnifica raccolta di opere d’arte, e offrono al visitatore un’occasione unica per riscoprire attraverso immagini particolarmente suggestive, provenienti da collezioni pubbliche e private, uno straordinario paesaggio culturale, che già allora attirava viaggiatori e intellettuali.

La selezione parte dalle acqueforti di Gerolamo Mantelli, dedicate a Como e ad alcune delle residenze più rinomate in quel momento come Villa Pliniana e Villa Tanzi a Torno, Villa Olmo a Como, e prosegue con gli acquerelli realizzati nei primi anni dell’Ottocento dallo svizzero Peter Birmann, attento a ritrarre non solo le ville, ma anche le meraviglie naturali del Lago di Como come l’Orrido di Nesso o Fiume Latte.

Seguono alcune stampe eseguite negli anni successivi che testimoniano la progressiva consacrazione di Villa Sommariva (oggi Villa Carlotta) come meta imperdibile per chiunque visitasse le rive del Lario grazie all’intraprendente e costante promozione svolta dal proprietario che già all’epoca apriva le porte dell’edificio ai visitatori italiani e stranieri e mostrava orgogliosamente la sua collezione. Fra gli autori delle vedute si segnalano anche i coniugi Carolina e Federico Lose, di origine tedesca e a lungo attivi in Lombardia, l’inglese Marianne Colston e Alessandro Sanquirico, celebre pittore e scenografo del Teatro alla Scala, che soggiornava proprio a Tremezzo in un’abitazione confinante con il giardino Sommariva.

Nella mostra si possono osservare scorci, a volte inediti, di varie località (Como, Cernobbio, Torno, Nesso, Ossuccio, Isola Comacina, Tremezzo, Menaggio, Bellagio, Domaso, Corenno Plinio, Fiume Latte, Mandello del Lario, Lecco) e diverse residenze affacciate lungo le sponde come Villa Balbiano a Ossuccio, Villa del Balbianello a Lenno e Villa Giulia a Bellagio. In alcuni casi gli edifici presentano un assetto diverso rispetto alla veste attuale, ad esempio nella Villa del Balbianello manca lo stemma degli Arconati sopra la loggia, il Castello di Urio appare privo delle modifiche di gusto neomedievale realizzate dai Melzi e nella Villa Taverna di Bellagio, oggi nota come Villa Trivulzio, mancano i due corpi laterali aggiunti successivamente. Gli acquerelli e le stampe offrono anche preziose e rare immagini di elementi non più esistenti come il Tempietto dell’Amicizia nel giardino di Villa Sommariva, demolito a metà Ottocento, la torre-faro di Villa Balbiano, voluta dal cardinal Durini a fine Settecento, il campanile dell’antica parrocchiale di Tremezzo o le limonaie del giardino di Villa Mainona, utilizzate per la produzione di agrumi e ancora attive nei primi decenni del XIX secolo.

Le immagini sono integrate con testi tratti da alcune guide dell’epoca, come il volume di Carlo Amoretti Viaggio da Milano ai Tre Laghi del 1817 e il Viaggio al Lago di Como, edito nel 1819 e scritto da Davide Bertolotti, autore anche della Descrizione della Villa Sommariva sul Lago di Como, edita nel 1831, e con citazioni di illustri viaggiatori che hanno visitato il Lario in quell’epoca come Stendhal o Percy Shelley.

Il percorso si conclude all’interno della collezione permanente del museo con una sala interamente dedicata a Villa Carlotta in cui sono esposte altre stampe risalenti ai primi decenni dell’Ottocento che raffigurano Villa Sommariva.

La mostra è affiancata da un agile catalogo, curato da Fabio Cani e Marco Leoni e pubblicato da NodoLibri, che ricostruisce sinteticamente la diffusione e la fortuna delle vedute e delle immagini a stampa del Lario nei primi decenni dell’Ottocento e che contiene le immagini delle opere esposte e i profili biografici degli artisti.

IL MUSEO DEL PAESAGGIO DEL LAGO DI COMO

Il museo offre la possibilità di scoprire in maniera coinvolgente e innovativa il territorio lariano grazie a un sistema multimediale che illustra il patrimonio culturale e ambientale, con un particolare approfondimento sull’area della Tremezzina, e a una raccolta di antiche stampe del Lago di Como (dal XVI al XIX secolo), provenienti dalla collezione di Giorgio Bordoli, e una serie di fotografie risalenti alla seconda metà dell’Ottocento e ai primi decenni del Novecento, provenienti dalla collezione di Ruggero Pini. Le postazioni multimediali permettono di confrontare mappe e immagini storiche con l’attuale assetto del territorio e consentono di osservare le modificazioni del paesaggio nell’arco degli ultimi tre secoli. Inoltre offrono molteplici spunti per una visita grazie alla descrizione delle principali emergenze storico artistiche.

Uno specifico approfondimento è dedicato al Cinema sul Lario e comprende brevi filmati, schede sintetiche delle pellicole girate sul lago e l’indicazione dei luoghi che hanno ospitato le riprese cinematografiche a partire da The Pleasure Garden di Alfred Hitchcock, girato nel 1925, fino a Star Wars II e a Casino Royale.

La mostra, compresa nel biglietto d’ingresso del museo (5 euro), sarà visitabile dal 22 giugno al 29 settembre 2024, dal giovedì alla domenica, negli orari di apertura 10-12 e 14-18.

Per informazioni

Museo del Paesaggio del Lago di Como, via Regina 22, Località Tremezzo, Tremezzina (CO)

Tel. 0344 533023

e-mail: museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it

Facebook: Museo del Paesaggio del Lago di Como