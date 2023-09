VIDEO Morricone, i fuochi, la magia del palco galleggiante sul lago: cosa vi siete persi a Tremezzina. Ora bis a Lecco

Lecco è in fibrillazione, in queste ore, per l’arrivo davanti al lungolago della Lake Arena, il palco galleggiante per gli spettacoli. Ma questa volta, nessun campanilismo: l’opera è stata progettata e realizzata nell’ambito del “Piano integrato della cultura. Un tesoro di territorio”. E’ di proprietà del Comune di Tremezzina, ma a disposizione per l’utilizzo di chi ne fa richiesta secondo le modalità definite dallo stesso comune.

E’ stato finanziato per 252mila euro totali anche da Camera di Commercio Como-Lecco, Regione Lombardia, e dai comuni di Como, Lecco, Colico, Bellano, Cernobbio, Dervio, dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, da Como Acqua e dalla Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio. Questi enti – sui due rami del Lario – hanno un diritto di prelazione sull’uso del palco (che ha una superficie di 200 metri quadrati, è dotato di due quinte retraibili a gradoni e per l’allestimento audio-luci può essere dotato fino a due torri faro alte sei metri; a bordo possono stare contemporaneamente maestranze e comparse fino a 50 persone).

Ma al di là degli aspetti tecnici, quello che conta qui, ben più del trasloco a Lecco, è la tappa agostana del palco a Tremezzina, spettacolo fortemente voluto dal sindaco Mauro Guerra, dalla giunta e poi seguito passo passo in ogni fase organizzativa dall’assessore Massimiliano Fraquelli e dal project manager Marco Fumagalli che ha coordinato l’intera operazione. Sì, è vero, arriviamo un po’ in ritardo rispetto alla data dell’evento – Ferragosto scorso – ma proprio grazie alla notizia del trasferimento a Lecco della struttura possiamo cogliere l’occasione per offrire i video ottenuti successivamente agli spettacoli svolti a Tremezzina, per la precisione nello specchio d’acqua di Lenno, a Ferragosto: il concerto dell’Ensamble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Lopriore in un omaggio a Ennio Morricone (il 14 si era tenuto il concerto della tribute band dei Maneskin). Un video magico, tra musiche che hanno fatto la storia, l’incanto del lago e la coreografia dei fuochi attorno all’orchestra, poi applauditissima.

Visto l’effetto, c’è solo da sperare che – dopo Tremezzina e ora Lecco – anche a Como si possa avere prima o poi l’occasione di godere di spettacoli simili. Lecco, nello specifico, ha previsto eventi sul palco galleggiante tra l’8 al 16 settembre prossimi: si terranno il concerto di Musica Classica a cura dell’Istituto Civico Musicale G. Zelioli (11 settembre), il Galà dell’operetta. Arie, Romanze e Duetti della “Lirica minori” (14 settembre), i concerti di musica pop e Dj set nell’ambito del progetto “Sound of Lecco – Lake Arena” (16 settembre). Oltre ai 15mila euro in qualità di soggetto finanziatore, Palazzo Bovara ha previsto un investimento di 51.261 euro per la messa in opera degli eventi, 27.587,86 euro per l’ancoraggio della struttura e 5.551 euro per il noleggio del generatore di corrente.