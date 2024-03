Villa Erba e Villa Bernasconi regine degli eventi sul Lago di Como: il Volo, i Pooh, natura, mostre, attività per tutti

Musica, spettacoli e arte per tutti: Villa Erba ha presentato il palinsesto 2024 degli eventi all’insegna della cultura immersa nella bellezza. Prosegue e si rafforza infatti il progetto partecipativo, culturale e artistico, ideato e promosso da Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e MyNina, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco.

“Sono molto soddisfatto nel vedere la prosecuzione del progetto culturale iniziato negli scorsi anni e legato all’apertura del compendio di Villa Erba, del parco e dell’ex galoppatoio a tutta la comunità e al territorio. Anche quest’anno, grazie alla sinergia con il Teatro Sociale AsLiCo, con MyNina e con tutte le istituzioni del territorio siamo riusciti a delineare un palinsesto ampio e inclusivo, ideato per adulti, ragazzi e bambini, con numerosi appuntamenti rivolti anche al pubblico giovane e giovanissimo, e capace di creare aggregazione valorizzando ancora di più il nostro territorio”, dichiara Claudio Taiana, Presidente di Villa Erba.

Un palinsesto di intrattenimento per adulti, giovani, famiglie e bambini per vivere i luoghi del territorio di Cernobbio attraverso la cultura e la condivisione: la musica, con spettacoli nella Villa Antica e nell’area contigua de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio), i concerti, i laboratori e attività per bambini, le mostre e le visite guidate.

A inaugurare la stagione, domenica 25 febbraio, è stato il primo appuntamento del format “Le Quattro Stagioni di Villa Erba” in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, dal titolo “Il freddo gentile”: “Dopo il grande successo dell’anno passato, siamo felici di collaborare ancora con Villa Erba e dare vita a un evento unico: Le Quattro Stagioni”, dichiara Simona Roveda, Presidente Teatro Sociale di Como AsLiCo. “Questo ciclo di quattro giorni celebra la musica e l’arte, immergendo il pubblico di ogni età nelle diverse atmosfere delle stagioni. Ogni giornata è dedicata a una stagione, offrendo spettacoli e attività che ne catturano l’essenza e la bellezza. Un’esperienza culturale arricchente, che unisce le eccellenze del territorio in un dialogo artistico attraverso il tempo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte”, sottolinea.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito teatrosocialecomo.it. Le successive date saranno sabato 13 aprile con “Energia a colori”, dedicata alla primavera, per l’estate l’appuntamento è giovedì 25 luglio con “Parco in festa” per concludersi domenica 3 novembre con “Sentieri di foglie”.

Prosegue anche la partnership di Villa Erba con MyNina – agenzia fondata da Gianpiero Canino che opera nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi – che, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production, illuminerà da luglio a settembre lo spazio de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio) con eventi di grande richiamo, capaci di attrarre un pubblico trasversale e transgenerazionale. “LeSerre Music&Comedy Festival”, che dal 18 al 28 luglio, vedrà avvicendarsi una serie di proposte artistiche di grande qualità e prestigio con la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale e di alcuni dei più illustri comici.

“Siamo estremamente orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Villa Erba e il Comune di Cernobbio con i quali lavoriamo da tre anni per promuovere musica e cultura nel nostro territorio”, dichiara Gianpiero Canino, CEO MyNina. “Quest’anno abbiamo avviato inoltre una partnership con Shining Production, eclettica realtà punto di riferimento del mondo degli spettacoli live, attiva da oltre 20 anni. A luglio tornerà il festival più raffinato di MyNina, che quest’anno prenderà il nome di LeSerre Music&Comedy Festival, ispirandoci al progetto di restauro delle serre all’interno del Galoppatoio. A settembre, farà il suo ritorno il Lake Sound Park, giunto alla terza edizione e già entrato nel cuore di tutti. I festival di MyNina hanno ormai raggiunto una notevole risonanza a livello nazionale e desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Villa Erba, al Presidente Taiana con tutto il CdA, al Direttore Bonasegale e al suo staff, al Comune di Cernobbio e al sindaco Matteo Monti, per averci offerto questa straordinaria opportunità”, spiega.

I Pooh, la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana, si esibirà venerdì 19 luglio con un concerto imperdibile per rivivere ancora una volta la loro carriera, scegliendo Cernobbio come unica tappa della Lombardia per la tournée “Pooh – Amici X Sempre Estate 2024”.

Cristiano De André sarà a Cernobbio mercoledì 24 luglio con il suo “De André #Deandré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il cantautore porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera del padre Fabrizio.

Il Volo, il trio più famoso al mondo, che ha da poco partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro” e festeggia i 15 anni di carriera e amicizia con il tour “Tutti Per Uno –Capolavoro”: venerdì 26 luglio porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti e i più grandi successi della tradizione musicale italiana, oltre a quelli del proprio repertorio. A questi tre appuntamenti già annunciati, se ne aggiungeranno presto altri. I biglietti per I Pooh e Il Volo sono disponibili su TicketOne mentre quelli per Cristiano De André, sono acquistabili anche su Ticketmaster.

Forte dell’eccezionale successo del secondo appuntamento del 2023 che ha registrato il tutto esaurito per ognuna delle serate e di quello dell’edizione del 2022 che, sempre con il sold out ogni sera, ha accolto oltre 10.000 spettatori, dal 12 al 14 settembre torna l’appuntamento con il “Lake Sound Park” , che trasformerà ancora una volta lo spazio adiacente al lago in un vero e proprio happening musicale che accompagnerà il pubblico presente dal tramonto alla notte, alla scoperta di mondi ispirati alla natura circostante.

All’interno di questo programma, il Comune di Cernobbio propone negli spazi di Villa Bernasconi un’interessante mostra dedicata a un Visconti inedito: “Firmato Luchino. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis”. Il percorso espositivo presenterà ai visitatori la collezione epistolare di cartoline e lettere completamente inedite – recentemente ritrovate e custodite dal pronipote Umberto de Paolis – indirizzate da Luchino Visconti, il Conte Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba a Lorenzo de Paolis, maestro di violoncello di Luchino tra il 1917 e il 1924.

La corrispondenza, che copre un arco temporale che va dal 1917 al 1965, descrive scambi affettuosi e momenti di quotidianità e permette di approfondire aspetti inediti e poco conosciuti dell’esperienza di vita e formativa di Luchino prima che diventasse il celebre regista a tutti noto. La mostra è aperta al pubblico da domenica 25 febbraio al 3 novembre 2024 a Villa Bernasconi.

Il progetto culturale è ideato e curato da Claudia Taibez con la collaborazione di Umberto de Paolis e Marco Marchetti. In occasione della prima giornata de Le quattro stagioni, domenica 25 febbraio alle ore 17 il curatore Umberto de Paolis terrà una visita guidata alla mostra, ad ingresso libero. [Mattia Noseda]