Villa Erba, i giovani imprenditori di Confindustria e i 75 anni dell’associazione: sul palco anche i big Manoukian e Passera

Oltre 150 i partecipanti ad Hangar 2023 – Don’t Forget to Connect, l’Assemblea organizzata oggi, mercoledì 14 giugno, nello splendido parco di Villa Erba, per celebrare i 75 anni dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como. L’evento, organizzato congiuntamente con Confindustria Lecco e Sondrio, è stato l’occasione per approfondire il valore di sinergie e connessioni insieme a speaker di alto livello, vere eccellenze nel proprio campo da cui prendere spunto per non dimenticare di creare connessioni, come vuole il titolo dell’Assemblea 2023.

Dopo gli interventi introduttivi del presidente uscente di Confindustria Como Aram Manoukian e di Paolo Bellocco – Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Como, Stefano Fumagalli – Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio e Jacopo Moschini – Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, sono saliti sul palco Corrado Passera – Founder & CEO Illimity, Maria Anghileri – Chief Operating Officer Eusider Group, Vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria e Anouk Jans – Direttore Creativo Spring Studios Milan. Moderatore della serata è stato Eugenio Brenna, giovane imprenditore di Confindustria Como.