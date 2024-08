Dopo Toblerone e Lindt un altro marchio storico lascia la Svizzera e si trasferisce: addio 40 posti di lavoro

Un marchio che ha fatto la storia della Svizzera, Hero, brand famosissimo di marmellate, lascia la Svizzera e si trasferisce in Spagna a causa del franco forte che ne rende troppo costosa l’esportazione. A riferirlo è Ticinonews.

La delocalizzazione entro fine anno in Spagna della famosa marmellata Hero, fondata oltre un secolo fa a Lenzburg in Argovia, comporterà anche il taglio di 40 posti di lavoro.

Il direttore di Hero Svizzera – riferisce il media elvetico – ha commentato che la metà del volume prodotto in Svizzera è in ogni caso destinato ai mercati europei, fra cui Spagna e Italia. Ma a causa del franco forte, i prodotti in questione sono quindi diventati troppo costosi per l’esportazione, motivo per cui si è optato per una delocalizzazione in Ue.

Hero non è la prima azienda svizzera a trasferire la propria produzione lasciando il territorio della Confederazione. Come ricapitola la testata elvetica, lo scorso anno Toblerone – da sempre prodotto unicamente a Berna – aveva annunciato il trasferimento della produzione a Bratislava, in Slovacchia, con la conseguente eliminazione del Cervino dalla confezione, sostituito con una semplice montagna qualsiasi. Stessa sorte era poi toccata a Lindt – la cui produzione avviene in Germania, Francia e Italia – e alle caramelle Sugus, prodotte anche all’estero e non più unicamente in Svizzera.