Como, il 5 stelle lusso Hotel Vista eletto tra i top nel mondo per la sicurezza anti Covid. E ora riapre

L’hotel Vista Palazzo di Como – che riaprirà il prossimo 5 maggio – l’unico Cinque Stelle Lusso nel cuore della città, del Gruppo Lario Hotels, ha ottenuto l’importante riconoscimento GBAC STAR, da parte del Global Biorisk Advisory Council.

Si tratta di una certificazione riconosciuta in tutto il mondo che assicura le migliori prestazioni in termini di sicurezza sanitaria e Vista Lago di Como è uno dei pochissimi hotel – sono solo 12 in tutta Italia su 33.000 strutture in totale – ad averla ottenuta.

Sotto la direzione del GBAC, una divisione di ISSA, l’Associazione mondiale del settore della manutenzione sanitaria – Vista Lago di Como ha adottato nella propria struttura le più rigorose misure in materia di igiene, sanificazione e prevenzione dalle malattie infettive, a partire dal Covid. Nell’ambito della certificazione relativa a igiene e sanificazione, GBAC STAR supporta le aziende nel definire protocolli e procedure, offrire formazione guidata da esperti e valutare che siano implementate le migliori pratiche per prevenire, rispondere e risollevarsi da epidemie e pandemie.

“L’attestato consente ai proprietari e ai manager delle strutture di assicurare a lavoratori, clienti e ai principali stakeholders di disporre di sistemi collaudati per mantenere gli ambienti sanificati e puliti” ha dichiarato Patricia Olinger, Executive Director di GBAC.

“Con il GBAC STAR, Vista Lago di Como ha ricevuto – da parte di un organismo terzo – la certificazione di struttura che segue protocolli rigorosi in situazioni di rischio biologico, dimostrando così la sua preparazione e l’impegno a operare in totale sicurezza”.

Per ottenere il certificato Vista ha dovuto dimostrare la sua conformità ai 20 elementi fondamentali del programma, che vanno dall’esecuzione di procedure operative standard, all’adozione di strategie di valutazione del rischio e dei dispositivi di protezione individuale, fino all’attuazione di misure di preparazione e intervento in caso di emergenze sanitarie.

“È l’attenzione agli altri e al mondo che fa di Lario Hotels un’azienda naturalmente sostenibile. Da sempre la nostra famiglia è impegnata nell’offrire le massime garanzie a dipendenti, clienti e stakeholder in termini di sicurezza, rispetto del lavoro, del territorio e dell’ambiente. Questa certificazione ne è una conferma e ci rende particolarmente orgogliosi”, ha sottolineato Bianca Passera, Executive Chairman di Lario Hotels.