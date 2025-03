I premi per l’alta reputazione con le banche a 3 aziende comasche che hanno fatto la storia del tessile

Sono più di 130 le aziende italiane premiate ai Credit Reputation Award 2025, che consacrano le imprese che si sono distinte nel 2024 per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli Istituti di credito: organizzato da MF CentraleRisk, l’evento ha raccolto a Milano le tantissime imprese che hanno saputo coniugare affidabilità finanziaria con scelte strategiche e un approccio consapevole, affermandosi come esempi di eccellenza nei rapporti con i partner bancari e nella sostenibilità economica.

La quarta edizione dei CR Award, patrocinata dalle principali associazioni di categoria CFO, Tesorieri, Risk Manager come, ANDAF, AITI, ACMI e ACEF e accompagnata da aziende, come MasterCard, 4Planning, Noverim e WB Advisors, ha visto salire sul palco imprese di ogni regione, dimensione ed industry. Il riconoscimento si distingue per la sua oggettività, infatti viene conferito analizzando i dati, 2024 provenienti della Centrale Rischi di Banca d’Italia. Non c’è una giuria è un algoritmo che scientificamente attribuisce quale impresa ha le caratteristiche di “Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario”. Acciaio, retail servizi, moda e manufacturing: la puntualità delle aziende premiate, – sempre più numerose se pensiamo alle 68 della prima edizione – è il segno tangibile di una più grande consapevolezza e impegno verso il raggiungimento di uno standing di affidabilità necessario per crescere in un contesto economico sempre più competitivo.

La Lombardia come sempre è tra le superstar nel riconfermarsi terra di imprese eccellenti, con ben 44 imprese premiate distribuite tra le diverse province e con una predominanza netta del milanese.

“La Lombardia è la regione in cui il valore della trasparenza regna indiscusso.I dati di Centrale Rischi possono davvero fare la differenza rispetto a quelli di bilancio nel valutare la solidità di un’azienda- racconta Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF Centrale Risk – I Credit Reputation Awards vengono assegnati sulla base di un modello di scoring rispettoso dei benchmark di mercato in termini di AUC e Gini Index, come richiedono gli studi della Banca d’Italia per la valutazione del merito di credito. Ed è ammirevole vedere come anno dopo anno il loro numero, e l’attenzione prestata alla lettura di questo dato, aumenti”.

L’elenco suddiviso per provincia

Bergamo:

BGP Group di Clusone, azienda familiare nata vent’anni fa e divenuta uno dei principali player in Italia nel settore delle pavimentazioni lignee. L’azienda conta 33 dipendenti, con la sede amministrativa a Clusone e la sede logistica ad Alzano Lombardo. BGP Group opera sia in Italia che all’estero, supportata da una rete di agenti.

F.O.R.S. SRL di Barbata. Nata nel 1964, inizia la propria attività come officina e carpenteria meccanica. Con l’introduzione di nuove tecnologie di lavorazione, l’azienda si specializza nella produzione e vendita di portoni industriali, mantenendo le attività conto terzi insieme ad una divisione dedicata alla produzione di serramenti e facciate in alluminio per l’edilizia.

MINORONZONI SRL di Ponte San Pietro. Nata nel 1978 per opera di Giacomo Ronzoni come importante partner di aziende top nel settore della moda, sviluppa e produce per conto terzi cinture in pelle e accessori per abbigliamento. In seguito al suo successo, l’azienda ha sviluppato un marchio di proprietà, TOSCA BLU, per la commercializzazione di borse e scarpe per il mondo femminile, al quale si è recentemente aggiunto il marchio LE PANDORINE.

Brescia:

ALFA TRAFILI SRL ad Alfianello. Alfa Trafili nasce nel 1979 e fin dalle origini si dedica alla produzione di conduttori di rame e di alluminio per il settore elettrico. Con i due stabilimenti di Alfianello e Pontevico, è tra le principali industrie italiane del settore parte del gruppo ICEL, azienda leader nella produzione di cavi elettrici per bassa tensione, in un’ottica di integrazione di filiera.

ALTO LAGO SRL, a Pisogne. Nasce nel 1980 nel settore delle costruzioni e precisamente armature in acciaio per cemento armato con due stabilimenti di cui uno in provincia di Frosinone per coprire l’intero territorio italiano. Specializzata in grandi opere stradali e ferroviarie, ha realizzato moltissimi interventi tra i quali il Ponte Morandi a Genova, l’autostrada del Brennero, l’alta velocità Brescia Verona Padova, le metropolitane di Milano, Napoli e Roma e molto altro

Gambari di Lumezzane, la fonderia di pani di ottone operante da oltre 40 anni facente capo alla famiglia Gambari che detiene società operanti nel campo produzione raccordi (General fittings), Cavi elettrici (Gce cavi elettrici) recupero rifiuti industriali (ecozinder) e cassette per bagni (kariba) con circa 500 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 350/mln.

P.A.C di Capo di Ponte, azienda familiare costituita nel 1969, che fa opere di costruzione e ristrutturazione di impianti idroelettrici, opere stradali, edilizia civile e industriale, opere di difesa e sistemazione idraulica, gli acquedotti e le opere nel sottosuolo.

Termidra di Gussago, nata nel 1977 come impresa artigiana specializzata in impianti idraulici: oggi il gruppo conta circa 40 addetti formati e certificati ed offre la propria competenza nella realizzazione di Impianti idraulici sia industriali che residenziali.

Toyo Europe srl ad Azzano Mella. Appartenente al Gruppo Toyo con sede in Giappone, l’azienda commercializza presse totalmente elettriche per lo stampaggio di materie plastiche.

Como:

ANTARES SRL , realtà dinamica nel settore tessile, specializzata nella produzione di tessuti a maglia. Fondata nel 1991 lavora in tutto il mondo con clienti del settore swimwear con un forte impegno nella sostenibilità e con tecniche di produzione eco-friendly e materiali riciclati, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale del settore tessile.

, realtà dinamica nel settore tessile, specializzata nella produzione di tessuti a maglia. Fondata nel 1991 lavora in tutto il mondo con clienti del settore swimwear con un forte impegno nella sostenibilità e con tecniche di produzione eco-friendly e materiali riciclati, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale del settore tessile. MANTERO SETA SPA a Grandate. Mantero Seta S.p.A. è un’azienda tessile a conduzione familiare, fondata a Como da Riccardo Mantero nel 1902, che si occupa della produzione e distribuzione di tessuti e accessori tessili per uomo e donna con una clientela internazionale e che comprende le principali case del lusso e della moda.

a Grandate. Mantero Seta S.p.A. è un’azienda tessile a conduzione familiare, fondata a Como da Riccardo Mantero nel 1902, che si occupa della produzione e distribuzione di tessuti e accessori tessili per uomo e donna con una clientela internazionale e che comprende le principali case del lusso e della moda. TESSITURA SERICA AM TABORELLI SRL a Faloppio. Nata nel 1895, Taborelli ha attraversato epoche e confini, rivoluzioni ed evoluzioni, trasformandosi da tessitura serica locale a moderno gruppo industriale come una tra le più grandi realtà produttive europee nel settore dell’abbigliamento femminile.

Cremona:

INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI I.T.S. SRL a Spino d’Adda. Fondata nel 1975, ITS Srl è oggi un’azienda leader nella pavimentazione industriale. Grazie a competenze certificate, investimenti in ricerca e aggiornamento professionale, offre un servizio completo dalla progettazione all’esecuzione per i principali general contractor. Con oltre 70 dipendenti, nel 2024 ha raggiunto un fatturato di circa 60 milioni di euro, consolidando la propria crescita e capacità operativa.

MULTITRAX. Fondata nel 1996 a Cremona, Multitrax è un punto di riferimento in Italia nel settore dei rimorchi e semirimorchi. L’azienda opera attraverso quattro Divisioni: Vendita di veicoli nuovi e usati, Noleggio, con una flotta di oltre 150 mezzi, Ricambi, con un ampio stock in pronta consegna, e Agricoltura, per la logistica agricola e del biogas. Multitrax è importatrice esclusiva per l’Italia dei marchi Feldbinder (dal 1996), D-TEC (dal 2007), Kraker (dal 2009) e Burgers (dal 2013).

Monza Brianza:

Monza Brianza: B.T.S. S.R.L. a Carate.Fondata dal CEO Federico Lundari nel 2009 con il perfezionamento di un progetto produttivo/distributivo di una nuova categoria di materiali a base acrilica che si è trasformata negli anni fino ad arrivare a una leadership riconosciuta a livello europeo nella produzione e distribuzione di lastre e stampati in Solid Surface Acrilico, con misure e caratteristiche uniche sul mercato traducendo le esigenze dei vari campi d’impiego

Fervo S.r.l. a Nova Milanese. Il percorso inizia nel 2009 con FSI, attiva in servizi di gestione dell’immobile. Nel 2014 viene acquisita Vme per la progettazione del verde, seguita nel 2015 dalla fondazione di Eco2zone per l’efficientamento energetico. Nel 2016 inizia la collaborazione con il partner Reclean per servizi di pulizia e reception. Nel 2020 nasce il Gruppo Fervo, che consolida le competenze acquisite. L’espansione prosegue con FSI General Contractor (2022), Omnireal e la joint venture FAME (2023) in Arabia Saudita. Nel 2024 entra Ing. Ottonello Tomaso & C. Srl e nel 2025 viene acquisito il ramo di telecontrollo energetico di Over Spa.

GLOBAL TRADING SRL a Seregno. Global Trading s.r.l. nasce come incubatore di tutte le attività digitali del Gruppo Colzani. La società offre alle consociate del Gruppo e alle aziende esterne servizi a supporto del business online: dal customer care alla gestione data entry, alle soluzioni logistiche. Il Gruppo Colzani, realtà imprenditoriale con oltre 100 anni di storia, opera in differenti aree di business in ambito B2B e B2C sul territorio nazionale.

Milano:

AMBER srl Azienda di trading di cereali specializzata nel commercio di grano duro.

AnciLab s.r.l. società di servizi fondata nel 1999 e posseduta da ANCI Lombardia sotto la cui direzione opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali.

AnciLab s.r.l. società di servizi fondata nel 1999 e posseduta da ANCI Lombardia sotto la cui direzione opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali. Autotorino SPANata nel 1965 dall’intuizione di Arrigo Vanini, Autotorino prende il nome dalla sua missione originale: portare in Lombardia le migliori vetture da Torino. Oggi è un ecosistema di servizi per la mobilità, sempre connesso alle esigenze dei clienti e all’evoluzione del settore. Dal 2015, con l’acquisizione di 25 filiali in Lombardia e Piemonte, è il primo dealer italiano per dimensioni e ha aperto la filiale Mercedes-Benz a Varsavia.

C.E.I. SPA – CALORE ENERGIA IMPIANTILa storia di CEI GROUP nasce dalla fusione di CEI, Ferraris Energia e del Bo, aziende protagoniste del panorama imprenditoriale italiano dell’energia. L’intento è innovare la gestione efficiente degli impianti e generare risparmio energetico, assicurando sostenibilità economica e ambientale attraverso elevati standard di qualità e sicurezza e un servizio personalizzato. CEI GROUP è inoltre attiva nel settore Industriale dei detergenti, dove realizza sistemi di trattamento reflui con supporto energetico mediante impianti di cogenerazione.

DOLLMAR SPA. Nel 1947 Dollmar muove i primi passi nel mercato della commercializzazione di prodotti chimici industriali e dal primo stabilimento milanese si traferisce a Caleppio di Settala. E’ fornitore di commodities, specialità chimiche e servizi in settori come la chimica-farmaceutica, l’industria meccanica, coating, inchiostri e vernici, detergenza, PVC e aerosol.

EMMELIBRI SRL è la società, con sede ad Assago, posseduta al 100% da Messaggerie Italiane Spa, che coordina le attività distributive e commerciali nell’ambito librario con una serie di alleanze strategiche con il Gruppo Feltrinelli e il Gruppo Libraccio

ENERGYDRIVE SRL SOCIETA’ BENEFIT, nata nel 2009 e che si occupa della analisi, progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica per famiglie ed aziende con le sue 5 filiali di Milano, Modena, Roma, Napoli e Cagliari

Gi Group Spa. Fondata nel 1998, a Milano, Gi Group Holding è la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale con oltre 8.000 dipendenti, più di 27.000 clienti e una presenza diretta in più di 34 Paesi tra Europa, Asia e America.

Gi Group Spa. Fondata nel 1998, a Milano, Gi Group Holding è la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale con oltre 8.000 dipendenti, più di 27.000 clienti e una presenza diretta in più di 34 Paesi tra Europa, Asia e America. GUANDONG ITALIA SRL. Fondata nel 2007 dagli imprenditori Edoardo Elmi e Alberto Vincenzi, Guandong Italia commercializza, in tutta Europa, prodotti innovativi per la stampa digitale e la comunicazione visiva. Nel 2023, i soci vendono la maggioranza delle quote alla mantovana Giovanardi

HILTI ITALIA SPA A Sesto San Giovanni e con sede a Schaan, in Liechtenstein, lavora per rendere il mondo delle costruzioni più produttivo, sicuro e sostenibile, grazie all’ offerta di hardware, software e servizi.

Kolinpharma S.p.A. Fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, con una precedente presenza sul mercato EGM di Borsa Italiana con integratori nutraceutici innovativi certificati e brevettati, realizzati con lo scopo di affiancare le terapie nell’area Neurologica, Osteo-articolare, Urologica, Ginecologica e Immunologica.

Kolinpharma S.p.A. Fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, con una precedente presenza sul mercato EGM di Borsa Italiana con integratori nutraceutici innovativi certificati e brevettati, realizzati con lo scopo di affiancare le terapie nell’area Neurologica, Osteo-articolare, Urologica, Ginecologica e Immunologica. LAPI GROUP SPA. Nato nel 1951 come “Figli di Guido Lapi”, nei suoi oltre 70 anni di attività, il Gruppo ha avuto modo di espandersi, diversificandosi e specializzandosi in settori a partire dall’industria chimica conciaria. Lapi Group oggi è una realtà articolata in due grandi rami operativi, l’area chimico-commerciale e l’area industriale, entrambe coordinate dalla holding Lapi Group.

Mondokart Racing Spa, azienda con un marchio storico, fondata negli anni ’80 e rilevata nel 2013 da Simone Colombo, che l’ha trasformata da negozio fisico ad e-commerce del karting acquisendo marchi, tra cui Top-Kart, storico marchio di telai dei piloti di F1. Attuale Leader nella distribuzione mondiale di ricambi e accessori per il Karting, soddisfa il “kartista” a 360° e 365 giorni all’anno. Dal 2021 Mondokart Racing S.p.A. è title sponsor dei Campionati mondiali di Karting FIA (The Federation Internationale de l’Automobile) e dei Campionati europei di Karting FIA .

Omniaimpianti srl. Da fine anni ‘90 si occupa di impianti elettrici in generale con specializzazione su impianti tecnologici ad uso residenziale: impianti video-citofonici, cancelli automatici, di videosorveglianza, antennistica, illuminazione ed impianti elettrici civili.

PIETRO CARNAGHI S.P.A. Fondata nel 1922, è oggi un leader mondiale nella produzione di torni verticali di grosse dimensioni ed offre, oltre ai macchinari, anche le sofisticate tecnologie di lavorazione che contribuiscono nella risoluzione di tutti i problemi produttivi

PROGER SPA Nasce nel 1983 ed è una consolidata realtà internazionale (con sedi in Arabia Saudita, Egitto, Algeria, Congo, Romania, Iraq, Kazakhstan, Tunisia) di progettazione integrata per la gestione di progetti complessi nei diversi settori, dalle Infrastrutture strategiche alla Sanità, dall’Oil&Gas alla Green Energy, dalla Integrated Security alle Smart Tecnologies e IA.

RAIN SPA. Nasce nel 1968 dalla creatività e capacità imprenditoriale sviluppate nel settore degli impianti di irrigazione da Vittorio Stiatti con un forte impegno per il basso impatto ambientale della produzione e il risparmio elettrico. Circa un terzo dell’attuale consumo di energia viene coperto dal fotovoltaico e diventerà presto oltre il 60%. Rain limita anche il consumo di acqua ottimizzando tutte le fasi produttive grazie all’AI.

RAMET srl. Fondata a Rosate nel 1975 dai fratelli Antonio e Anna Magnante l’azienda cresce di anno in anno consolidando la propria esperienza nel settore dei metalli non ferrosi e specificamente del bronzo e delle sue leghe con costanti e successive integrazioni di nuovi macchinari per la produzione.

SANICO SRLNata 61 anni fa, opera nel settore della Salute e della Bellezza con prodotti, idee e soluzioni di alta qualità alle farmacie e parafarmacie, alle ortopedie e sanitarie con le sue 25 linee di prodotto, 2.000 referenze/articoli, più di 8.000 clienti esportando in più di 30 Paesi

TAMOIL ITALIA SPA. Parte del gruppo olandese Oilinvest, una compagnia petrolifera fondata nel 1988, operante in Italia, Germania, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi. L’impegno di Tamoil è lavorare con fonti energetiche tradizionali per tracciare nuove strade nel campo delle energie rinnovabili.

Turbotecnica Spa è un’azienda con sede a Legnano (MI) fondata nel 1985 e attiva nel settore della progettazione e produzione di impianti di granigliatura per il trattamento di superfici metalliche. Nei suoi quasi 40 anni di attività la società ha installato più di 2000 impianti in oltre 50 paesi, con una quota di export superiore al 70%.

TUVIA ITALIA SPA. Tuvia Italia, a Segrate, nasce nel 1986 con lo scopo di supportare le aziende italiane nel processo di internazionalizzazione e nel 2017 entra a fare parte del gruppo Kerry Logistics, uno dei maggiori operatori logistici asiatici e tra i primi 10 al mondo.

UBROKER S.P.A.. Nato nel 2014, è un fornitore di energia elettrica e gas naturale che si pone sul mercato come unico interlocutore di servizi energetici, con un modello di business di successo fortemente digitale e “disruptive”, con Prime Power, la società di trading, Smart Energy per canali distributivi diversi e Reset con l’obiettivo di aggredire il mercato con canali di vendita totalmente digitali e approvvigionamento gree

ZAR FORMENTI SRL. La società di Motta Visconti, nata nel 1979, produce da sempre battelli pneumatici caratterizzati da scrupolosa cura artigianale che oggi sono presenti sui principali mercati europei. La crescita aziendale ed il successo del prodotto sono il risultato di una precisa strategia che prevede investimenti in ricerca e sviluppo, l’utilizzo dei migliori materiali, sempre più ecocompatibili, e delle tecnologie più avanzate.

Sondrio:

Rigamonti Salumi, a Montagna in Valtellina, storia imprenditoriale e familiare di successo lunga più di un secolo e che ha attraversato più generazioni quella di Rigamonti nella preparazione della bresaola, un prodotto che allora come oggi è un simbolo della Valtellina e di cui oggi Rigamonti, che dal 2010, fa parte del Gruppo brasiliano JBS (primo produttore di proteine animali mondiale) è leader.

S.EC.AM. S.P.A. Acronimo di Società per l’Ecologia e l’Ambiente, è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 77 comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio che opera nel settore del Servizio Idrico Integrato, dei Rifiuti e nella produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili. Costituita nel 1995.

Varese:

VECTOR SPA è una società Benefit di proprietà famigliare e totalmente indipendente, specializzata nei Trasporti Internazionali dal 1978.L’azienda ha sede a Castellanza, una posizione strategica, e offre servizi per i trasporti aerei, marittimi, terrestri e ferroviari in export ed in import. In Italia rientra tra i TOP 10 agenti IATA, quale prima azienda totalmente Italiana.